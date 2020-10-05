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Митингующие в Бишкеке применили "коктейль Молотова" против спецназа
22:01 05.10.2020

Днем в центре столицы начался митинг против итогов парламентских выборов, а вечером - столкновения протестующих с милицией.

БИШКЕК, 6 окт - Sputnik. Митингующие использовали против спецназовцев "коктейли Молотова", сообщил корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий.

Это случилось во время стычки протестующих с сотрудниками МВД на пересечении проспекта Чуй с улицей Абдрахманова.

Напомним, сегодня на площади Ала-Тоо проходила акция протеста оппозиционных сил. Демонстранты выразили недовольство предварительными итогами парламентских выборов. После попытки штурма ворот "Белого дома" милиция начала разгон.

Стычки между протестующими и силовиками продолжаются. Сообщается о пострадавших.

Известно, что завтра Сооронбай Жээнбеков намерен встретиться с лидерами 16 партий.

Источник - Sputnik
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