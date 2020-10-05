Митингующие в Бишкеке применили "коктейль Молотова" против спецназа

22:01 05.10.2020

Днем в центре столицы начался митинг против итогов парламентских выборов, а вечером - столкновения протестующих с милицией.



БИШКЕК, 6 окт - Sputnik. Митингующие использовали против спецназовцев "коктейли Молотова", сообщил корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий.



Это случилось во время стычки протестующих с сотрудниками МВД на пересечении проспекта Чуй с улицей Абдрахманова.



Напомним, сегодня на площади Ала-Тоо проходила акция протеста оппозиционных сил. Демонстранты выразили недовольство предварительными итогами парламентских выборов. После попытки штурма ворот "Белого дома" милиция начала разгон.



Стычки между протестующими и силовиками продолжаются. Сообщается о пострадавших.



Известно, что завтра Сооронбай Жээнбеков намерен встретиться с лидерами 16 партий.



