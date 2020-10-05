Восставшие гоняют ментов по улицам Бишкека (видео)

22:59 05.10.2020

Группа милиционеров с щитами бежала от толпы митингующих



На кадрах видно, что сотрудники милиции начинают отступать, после чего за силовиками бежит толпа демонстрантов.



БИШКЕК, 5 окт - Sputnik. На пересечении улиц Киевской и Абдрахманова произошла стычка демонстрантов, в результате которой милиция была вынуждена отступить.



Видео произошедшего опубликовано на Telegram-канале "Короче".



На кадрах видно, что милиция отступает, после чего за силовиками бежит толпа демонстрантов.



Напомним, на площади Ала-Тоо проходила акция протеста всех оппозиционных сил. Собрались 3-4 тысячи человек, недовольных предварительными итогами парламентских выборов. После попытки штурма ворот "Белого дома" начался разгон. Милиция преследовала митингующих, однако позже решила перегруппироваться.



