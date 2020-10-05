Под аферу с созданием "электронного правительства" для Таджикистана подрядился МегаФон

00:01 06.10.2020

МегаФон Таджикистан и Служба связи РТ будут совместно создавать в стране электронное правительство



В Душанбе состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Службой связи при Правительстве РТ и компанией "МегаФон Таджикистан" в области создания электронного правительства.



Стороны планируют вместе расширять применение электронных подписей и документов, развивать проекты в сфере дистанционного образования и создания "умной" и безопасной городской среды, повышать доступность государственных услуг населению с помощью современных цифровых технологий. Подписи под документом поставили глава Службы связи при Правительстве РТ Бег Сабур и Исполнительный директор компании "МегаФон Таджикистан" Анатолий Изюмников.



Создание современной цифровой экономики – важнейший государственный проект, который окажет благотворное влияние на все стороны жизни в Таджикистане. Благодаря внедрению цифровых технологий станут более доступными услуги, оказываемые государством населению страны, дистанционное образование. Цифровизация повысит эффективность управления общественным транспортом, позволит внедрять элементы системы "умный город", обеспечивая комфорт и безопасность гражданам страны.



В рамках достигнутых договоренностей компания "МегаФон Таджикистан" готова предоставить возможности своей сети, одной из крупнейших в стране, для реализации перечисленных проектов. Кроме того, оператор планирует делиться опытом внедрения цифровых технологий, способствовать повышению компетенций всех участников проекта создания электронного правительства, а также проведению совместных исследований в этой сфере.



"Как показывает статистика других стран, цифровизация экономики напрямую влияет на рост ВВП, который может достигать 3-5% в год. Это один из ожидаемых результатов цифровизации и в нашей стране. Кроме того, создание электронного правительства уберет многие барьеры, значительно упростит получение государственных услуг. Уверен, что участие таких передовых компаний, как "МегаФон Таджикистан", позволит быстрее и эффективнее внедрять инновации, нужные всем гражданам страны", – подчеркнул глава Службы связи при Правительстве РТ Бег Сабур.



"Цифровые технологии упростят для граждан нашей страны многие процедуры – такие, как получение внутренних паспортов или водительских удостоверений. Возможности нашей инфраструктуры, которую мы развиваем уже почти два десятилетия, позволят организовывать эффективную работу электронных очередей в госучреждениях, обмен электронными документами между различными ведомствами. Наш опыт внедрения инноваций будет полезен и поможет повысить качество жизни в Таджикистане", – сказал Исполнительный директор компании "МегаФон Таджикистан" Анатолий Изюмников.