Бишкек. При штурме Парламента ранен один из вождей "северян" Асанбеков ("Мекен ынтымагы"

02:38 06.10.2020

К полуночи пострадали 122 человека, четверо из них в реанимации. До этого стало известно, что среди раненых есть и кандидаты от оппозиционных партий.



БИШКЕК, 6 окт - Sputnik. Ранен лидер партии "Мекен ынтымагы" Темирбек Асанбеков, сообщил медиаэксперт Авланбек Джумабаев.



Характер ранения он не уточнил.



К полуночи пострадали 122 человека, четверо из них в реанимации. Ранее было известно, что среди раненых есть и кандидаты от оппозиционных партий.



Напомним, на площади Ала-Тоо проходила акция протеста оппозиционных сил. Собрались 3-4 тысячи человек, недовольных предварительными итогами парламентских выборов. После попытки штурма ворот "Белого дома" начались столкновения между милицией и митингующими.



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