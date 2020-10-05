|Бишкек. При штурме Парламента ранен один из вождей "северян" Асанбеков ("Мекен ынтымагы"
02:38 06.10.2020
К полуночи пострадали 122 человека, четверо из них в реанимации. До этого стало известно, что среди раненых есть и кандидаты от оппозиционных партий.
БИШКЕК, 6 окт - Sputnik. Ранен лидер партии "Мекен ынтымагы" Темирбек Асанбеков, сообщил медиаэксперт Авланбек Джумабаев.
Характер ранения он не уточнил.
К полуночи пострадали 122 человека, четверо из них в реанимации. Ранее было известно, что среди раненых есть и кандидаты от оппозиционных партий.
Напомним, на площади Ала-Тоо проходила акция протеста оппозиционных сил. Собрались 3-4 тысячи человек, недовольных предварительными итогами парламентских выборов. После попытки штурма ворот "Белого дома" начались столкновения между милицией и митингующими.
Еще: https://ru.sputnik.kg/incidents/20201006/1049890827/temirbek-asanbekov-ranenie.html