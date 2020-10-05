Октябрьская Революция в Киргизии! Освобожден из СИЗО экс-президент Атамбаев

03:00 06.10.2020

Как Атамбаева забирали из ГКНБ - видео тут -

https://ru.sputnik.kg/politics/20201006/1049895547/kyrgyzstan-almazbek-atambaev-osvobozhdenie-video.html



Табылды Кадырбеков



Бывший президент был осужден и содержался в СИЗО ГКНБ. После взятия "Белого дома" митингующие направились к зданию Госкомитета национальной безопасности, чтобы освободить Атамбаева.



БИШКЕК, 6 окт - Sputnik. Корреспондент Sputnik Кыргызстан снял на видео, как бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева забирали из СИЗО ГКНБ и встречали митингующие.



Напомним, на площади Ала-Тоо вчера проходила акция протеста оппозиционных сил. Собрались 3-4 тысячи человек, недовольных предварительными итогами парламентских выборов. После попытки штурма ворот "Белого дома" начались столкновения между милицией и митингующими. Ночью протестующие заняли "Белый дом". Затем часть направилась к ГКНБ, чтобы освободить Атамбаева.