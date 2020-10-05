Бишкек. Взяты штурмом ГКНБ и тюрьмы. Освобожденного вождя "северян" Жапарова ("Ата журт") пытаются провозгласить президентом

03:17 06.10.2020

6 октября 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА

Экс-депутат Садыр Жапаров прибыл на площадь Ала-Тоо



Экс-депутат Садыр Жапаров приехал на площадь Ала-Тоо, где собралось около 2 тысяч человек.



Он поздоровался со своими сторонниками, призвал их к спокойствию, рекомендовал разойтись и решать все законным путем. Они скандируют: "Садыр - президент!" Из-за шума Жапаров не может выступить, ему не дают сказать слова.



Отметим, что сегодня в результате беспорядков митингующим удалось захватить "Белый дом" и ГКНБ, а также освободить из закрытых учреждений бывшего президента Алмазбека Атамбаева и экс-депутата Садыра Жапарова.



Сообщается также, что часть митингующих отправилась в колонию № 27 в селе Молдовановка, чтобы освободить бывшего премьер-министра Сапара Исакова.