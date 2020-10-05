В Бишкеке бьют вождей "южан" - изменник Мадумаров ("Бутун") не успел спрятаться

03:28 06.10.2020

Избит Адахан Мадумаров, пишут в соцсетях© Sputnik / Табылды Кадырбеков

ПРОИСШЕСТВИЯ

05:52 06.10.2020(обновлено 05:57 06.10.2020)Получить короткую ссылку

Темы:Митинг на площади Ала-Тоо (70)

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Сегодня, 6 октября, после того как митингующие вошли в "Белый дом", на площади скопилось очень много людей.



БИШКЕК, 6 окт - Sputnik. Возле "Белого дома" избит лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров, написал в Facebook адвокат Бактыбек Жумашев.



"Только что возле БД избит Адахан Мадумаров. Как пояснили, за продажу Каркыра", - написал Жумашев.

Также распространяется информация, что избит бывший вице-премьер и экс-глава Государственной регистрационной службы Тайырбек Сарпашев. Редакция проверяет эту информацию.



Напомним, в 2008 Жогорку Кенеш ратифицировал соглашение с Казахстаном о разделе пастбища Каркыра. Спикером парламента тогда был Мадумаров.



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На площади Ала-Тоо 5 октября проходила акция протеста оппозиционных сил. Собрались 3-4 тысячи человек, недовольных предварительными итогами парламентских выборов. После попытки штурма ворот парламента начались столкновения между милицией и митингующими. Ночью протестующие заняли "Белый дом".



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