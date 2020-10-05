Бишкекский "Белый дом" горит (видео)

04:56 06.10.2020

Ночью протестующие заняли "Белый дом". После занятие здания протестующие строго следили, чтобы не было фактов мародерства.



БИШКЕК, 6 окт - Sputnik. Горит "Белый дом", сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан.



Судя по кадрам, пожар произошел на одном из верхних этажей здания Жогорку Кенеша.



Напомним, на площади Ала-Тоо вчера проходила акция протеста оппозиционных сил. Собрались 3-4 тысячи человек, недовольных предварительными итогами парламентских выборов. После попытки штурма ворот "Белого дома" начались столкновения между милицией и митингующими. Ночью протестующие заняли "Белый дом". После занятие здания протестующие строго следили, чтобы не было фактов мародерства.



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https://ru.sputnik.kg/incidents/20201006/1049897873/bishkek-belyj-dom-pozhar.html