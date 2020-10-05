Главой МВД Киргизии самопровозгласился мутнейший "ошмяк"-атамбаевец генерал Асанов

05:13 06.10.2020

На снимке видно, что в кабинете также присутствует Алмазбек Орозалиев, который ранее был назначен временным главой ГУВД Бишкека.



БИШКЕК, 6 окт - Sputnik. В социальных сетях распространяются фотографии, на которых видно, что Курсан Асанов занял кабинет министра внутренних дел Кыргызстана.



Сообщается, что Асанов стал исполняющим обязанности главы МВД и комендантом Бишкека.



В кабинете также присутствует Алмазбек Орозалиев, который ранее был назначен временным главой ГУВД Бишкека.



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Напомним, 5 октября на площади Ала-Тоо проходила акция протеста оппозиционных сил. Собрались 3-4 тысячи человек, недовольных предварительными итогами парламентских выборов. После попытки штурма ворот "Белого дома" начались столкновения между милицией и митингующими, которые продолжались несколько часов. Ночью протестующие заняли "Белый дом". Затем часть направилась к зданию ГКНБ и освободила экс-президента Алмазбека Атамбаева.



Дело Курсана Асанова

Курсан Асанов был уволен в августе прошлого года с формулировкой "за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия". В МВД заявили, что во время штурма дома и задержания Алмазбека Атамбаева он игнорировал требования министра и принимал самовольные решения, не имея на это права. Его также обвинили в самопиаре из-за переговоров о сдаче Атамбаева. В ответ на обвинения бывший замминистра заявил, что "выполнял служебный долг, а личные интересы не ставил выше государственных".



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Генеральная прокуратура в конце августа 2019 года представила видео, как сыну Курсана Асанова якобы передают важные вещественные доказательства. По информации следствия, эти вещдоки были вынесены Асановым-старшим из дома Атамбаева и через телохранителя переданы сыну Мухаммеду-Али. Позже Военная прокуратура сообщила, что сын Асанова сбежал из страны.



До этого в Сети появилось видео с титрами и комментариями, где утверждалось, что, сдаваясь, Атамбаев передал Асанову пакет, в котором были деньги, драгоценности и важные документы. Асанов обвинения опроверг. 27 августа 2019 года он был задержан, а суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста.



Еще: https://ru.sputnik.kg/politics/20201006/1049898550/bishkek-kursan-asanov-mvd-miliciya.html