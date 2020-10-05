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Ректора казахского МУИТа Шыныбекова посадили на 8 лет
07:14 06.10.2020

Хищения в МУИТ: бывшего ректора приговорили к восьми годам лишения свободы
У осужденного также конфисковали имущество, лишили всех госнаград и запретили занимать руководящие должности в сфере науки и образования на протяжении пяти лет

АЛМАТЫ, 5 окт - Sputnik

В Алматы вынесен приговор в отношении бывшего ректора Международного университета информационных технологий (МУИТ) Дамира Шыныбекова. Его осудили к восьми годам лишения свободы в учреждении средней безопасности с конфискацией имущества и запретом занимать определенные должности.
Судья Бостандыкского районного суда №2 Темиржан Кудабаев зачитывал приговор Дамиру Шыныбекову больше часа. Он напомнил о всех схемах хищения денег с 2009 года, а также разъяснил, на что они были потрачены.
"Шыныбеков Дамир признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 189 Уголовного кодекса "Присвоение и растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере" и назначить ему восемь лет лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности с конфискацией имущества и лишением права занимать руководящие должности в сфере науки и образования сроком на пять лет", - огласил приговор Кудабаев.
Срок исчисляется с момента вступления приговора в законную силу. Время содержания Шыныбекова под стражей зачесть как один день за полтора дня. Кроме того, Дамира Шыныбекова лишили всех госнаград.
Главного бухгалтера вуза Жанайым Спабекову суд также признал виновной в хищении в особо крупном размере и легализации денег, полученных преступным путем (статьи 189 и 218 УК). Ее приговорили к восьми годам лишения свободы в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Спабекову также лишили права занимать руководящие должности в сфере науки и образования.

Дело о хищении средств в МУИТ
Бывший ректор Международного университета информационных технологий Дамир Шыныбеков обвиняется в хищениях, ущерб от которых превышает 1,7 миллиарда тенге. Судебное разбирательство началось в Алматы 11 февраля.
Вместе с ним по статье "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества в особо крупном размере" обвинения предъявлены также бывшему главному бухгалтеру вуза Жанайым Спабековой.
По версии прокурора, на протяжении пяти лет ректор и бухгалтер похищали бюджетные средства. Сторона обвинения утверждает, что деньги шли не на выплату стипендий студентам, а на приобретение дорогой недвижимости и автомобилей, сообщает телеканал.
Сумма ущерба, причиненного госказне, оценивается в более чем 1 миллиард 700 миллионов тенге.
Согласно разработанному преступному плану, роль Шыныбекова заключалась в подписании заведомо ложной информации о годовой потребности стипендиального фонда с завышенным количеством студентов, сокрытием фактов, неоприходовании в полном объеме бюджетных денежных средств, выделенных министерством образования и науки, в подписании фиктивных договоров", - сказал во время судебного заседания гособвинитель Максат Даурбаев.
Бухгалтер вину признала, но экс-ректор согласился с предъявленным обвинением частично.
Он утверждает, что не вступал в сговор со Спабековой и не участвовал в хищениях.
"Я не признаю себя виновным в том, что я знал и скрывал от бухгалтерского учета неоприходованные в полном объеме средства, которые поступали от министерства образования и науки, и о том, что Спабекова скрывала это от бухучета, тоже не знал. В мои функции не входил контроль за деятельностью бухгалтерии. Я признаю свою вину лишь в том, что я подписывал документы, которые приносила мне главный бухгалтер, не читая их", - сказал подсудимый Дамир Шыныбеков.
Должность ректора вуза Дамир Шыныбеков занимал с 2009 года, о том, что он арестован по подозрению в хищениях бюджетных средств, стало известно в июне 2019 года.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - ru.sputniknews.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1601957640
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