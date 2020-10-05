Карабах остается один на один с Баку, - Д.Литовкин

08:04 06.10.2020

05.10.2020

Дмитрий Литовкин



Азербайджанская армия достигла тактического преимущества



Обострение конфликта вокруг Нагорного Карабаха



Неделя боев в Карабахе принесла азербайджанской армии первые серьезные успехи. Как сообщают в военном ведомстве страны, от оккупации освобождены в общей сложности 14 сел. Войска продвинулись в направлении Физули-Джабраила, сел Гараханбейли, Гервенд, селений Горадиз, Йухары Абдуррахманлы, Ашагы Абдуррахманлы, Бойук Марджанлы и Нюзгар. Кроме того, на направлении Агдере и Муровдага уничтожено несколько постов противника. Кроме того, на Геранбойском направлении фронта занята важная высота Муров горного хребта Муровдаг. Азербайджанская армия очистила от армянских войск несколько выгодных высот вокруг села Талыш.

Если посмотреть на карту Карабаха, можно констатировать, что основной успех армии Азербайджана достигнут на южном направлении удара. По словам военного эксперта, редактора журнала "Арсенал Отечества" Виктора Мураховского, это обусловлено тем, что боевые действия здесь происходят на равнинной местности и у военных есть возможность массированного применения тяжелой военной техники.



"На севере республики успехи азербайджанских военных скромнее. Им удалось отрезать Талышский выступ и занять город Мадагиз. Продолжение наступления на этом направлении осложнено тем, что дальше – горы и достичь серьезного преимущества в применении вооружений и военной техники Баку не удастся. В то же время на юге, вдоль границы с Ираном, простирается равнина, что и дало технически более оснащенным подразделениям азербайджанской армии серьезное преимущество. Там наступление идет к Джабраилу. От него можно двигаться к Физули. При этом если его не удастся взять в лоб, то можно провести обходной маневр. Дальше – горы, в которых можно действовать только по отдельным направлениям. Тем не менее это дает возможность с юга и севера выйти на направление Степанакрерт–Шуша. Так что у Азербайджана есть серьезный перевес", – подчеркнул Мураховский.



Военный эксперт отмечает серьезность сложившейся ситуации. Баку уже задействовал в наступательной операции тяжелое вооружение: оперативно-тактические комплексы "Точка-У" и израильские LORA. Применяются тяжелые огнеметные системы "ТОС-1" и реактивные системы залпового огня. Активно используются барражирующие беспилотные боеприпасы типа Sky Striker и Harop. Благодаря им фактически полностью нейтрализована система противовоздушной обороны Нагорно-Карабахской республики. По данным Минобороны Азербайджана, только в ходе первых дней боев армия уничтожила 22 танка и другой тяжелой бронетехники, 15 единиц ЗРК "Оса".



О сложности ситуации говорит и армянская сторона. В субботнем обращении к нации премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что боевыми действиями против Нагорного Карабаха на командных постах азербайджанской армии руководят 150 высокопоставленных турецких военных, в зоне боев находятся сирийские наемники, террористы, спецназ Турции. По его словам, Нагорный Карабах противостоит "азербайджано-турецкому террористическому нападению, объемы и масштаб которого беспрецедентны".



"Применяются сотни танков и БМП, тысячи снарядов и ракет, десятки самолетов, сотни беспилотников, сотни тысяч пехоты. Они атакуют Армию обороны по всей протяженности линии соприкосновения. Только на одну боевую позицию Армии обороны Карабаха они бросают от 150 до 250 военнослужащих. И все эти атаки сопровождаются поддержкой авиации, артиллерии", – отметил премьер Армении.



На этом фоне, говорит Виктор Мураховский, в принципе непонятна позиция Еревана. "Действия армии определяется политической волей руководства. По действиям армянской стороны не видно, что у них есть какое-то желание в полном объеме задействовать свои Вооруженные силы в ходе конфликта. Пока в боевых действиях участвуют только подразделения НКР", – замечает военный эксперт.



При этом Никол Пашинян в интервью немецкому Bild сообщил, что Армения рассчитывает на Вооруженные силы РФ: "В Армении присутствует 102-я российская военная база, и мы имеем совместную систему ПВО, соглашение вокруг которой четко формулирует, в каких случаях эти ВС могут быть использованы для обеспечения безопасности Армении".



Профессор Академии военных наук Вадим Козюлин говорит, что включение российских войск в конфликт возможно только в случае подтверждения наличия в зоне боев военных подразделений третьих стран: "Только в этом случае начнет действовать соответствующая статья Организации Договора о коллективной безопасности".



Несмотря на заявление официальных представителей России, Франции и США о наличии сирийских наемников в Нагорном Карабахе, других подтверждений их присутствия нет. Не получила развития и ситуация со сбитым турецким F-16 армянским штурмовиком Су-25. Инцидент произошел в начале месяца. Армянская сторона продемонстрировала фотографии обломков самолета, но не представила доказательств, что машина сбита ракетой. Именно по ее обломкам можно было бы понять, какой именно самолет произвел атаку. Не представлены и данные объективного контроля воздушного пространства, которые Ереван мог бы получить с российских средств ПВО, находящихся на территории Армении.



5.10.2020