Полпреды (губернаторы) трех областей Кыргызстана - Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской "добровольно" подали в отставку

08:06 06.10.2020

Владимир Федоренко



В некоторых регионах страны проходят акции протеста, как и в Бишкеке. На фоне этого сообщается об уходе глав трех областей.



Полномочные представители правительства в Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областях написали заявления о сложении полномочий. Об этом стало известно сегодня.



Заявление полномочного представителя Иссык-Кульской области

Так, заявление на имя премьер-министра подал полпред в Нарыне Эмильбек Алымкулов. Сейчас у здания полпредства проходит митинг.



Собственный корреспондент Sputnik в Таласе сообщает, что возле здания полпредства в Таласской области собрались порядка 200 человек. Полномочный представитель Марат Мураталиев тоже подал в отставку, сообщив, что поддерживает народ.



Полпред кабмина в Иссык-Кульской области Балбак Тулобаев также написал заявление об уходе. Корреспонденту Sputnik он сказал, что не имеет морального права далее занимать пост, хотя "народ просил работать дальше".



В Оше проходит митинг сторонников Жээнбекова - фото



Напомним, на площади Ала-Тоо вчера проходила акция протеста оппозиционных сил. Собрались 3-4 тысячи человек, недовольных предварительными итогами парламентских выборов. После попытки штурма ворот "Белого дома" начались столкновения между милицией и митингующими. Ночью протестующие заняли "Белый дом". Затем они освободили некоторых политиков, в том числе бывшего премьер-министра Сапара Исакова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.