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Кресло мэра Бишкека захватил "республиканец" Жоошбек Коеналиев
08:10 06.10.2020

Кабинет мэра Бишкека занял Жоошбек Коеналиев, к нему выстроилась очередь© Фото / пресс-служба партии "Республика"

Жоошбек Коеналиев является кандидатом в депутаты от партии "Республика", которая на прошедших парламентских выборах по предварительным данным не смогла преодолеть 7-процентный порог.

Кабинетом мэра столицы завладел Жоошбек Коеналиев, к нему уже выстроилась очередь из посетителей, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан с места событий.

Здание бишкекской мэрии было захвачено утром, и сейчас там находится около сотни дружинников.

По сообщениям некоторых оппозиционеров, Коеналиев собирается стать новым градоначальником вместо Азиза Суракматова. Он является кандидатом в депутаты от партии "Республика", которая потерпела поражение на прошедших парламентских выборах.

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В 2018 году он был освобожден от должности директора Департамента регистрации транспортных средств и водительского состава при Государственной регистрационной службе КР.

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Источник - ru.sputnik.kg
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