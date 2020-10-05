Бишкек. Герои и жертвы Октябрьской революции: 1 - погибший, 590 - раненых (13 - в реанимации)

08:42 06.10.2020

6 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Беспорядки в Бишкеке. Один из участников митинга на площади Ала-Тоо скончался



Один пострадавший после событий на площади Ала-Тоо скончался. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.



По его данным, мужчину азиатской национальности привезли в Нацгоспиталь. От полученных травм он скончался.



На сегодня в больницах в реанимации остаются 13 пострадавших, которые поступили с площади Ала-Тоо.



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6 октября 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА

С площади Ала-Тоо в больницы поступило 590 пострадавших



По оперативным данным на 8.00 6 октября, всего в организации здравоохранения поступили по линии скорой помощи и самообращением 590 пострадавших с площади Ала-Тоо.



Уточняется, что 439 пострадавших после оказания первичной медицинской помощи отправили на амбулаторное лечение. Еще 150 с различными травмами госпитализировали.



В Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии поступило всего 288 пострадавших, из них 69 госпитализировали. Пятеро находятся в реанимации.



В Национальный госпиталь поступили 164 пострадавших, из них 58 госпитализировали. Шесть человек находятся в реанимации. Один пострадавший скончался.



В Городскую клиническую больницу № 1 поступили 30 пострадавших, 23 - амбулаторно. Семеро госпитализированы, из них один в реанимации.



В Чуйскую областную больницу поступили 93 пострадавших, 90 отправлены на амбулаторное лечение. Трое госпитализированы, один в реанимации.



В Национальный хирургический центр поступило 15 пострадавших, из них 2 амбулаторно, 13 человек госпитализированы.