Асыл Жээнбеков (брат экс-преза) пытается поднять "ошмяков" на защиту старой власти

08:49 06.10.2020

На площади в Оше уже около 2 тыс человек - мнения митингующих Зульфия Тургунова



Одни участники акции поддерживают действующую власть, другие заявляют, что выборы в ЖК были несправедливыми.



ОШ, 6 окт - Sputnik. На центральной площади Оша продолжают собираться люди, сейчас там уже около двух тысяч человек, сообщает корреспондент Sputnik Кыргызстан.



Напомним, изначально ошане организовали акцию в поддержку президента Сооронбая Жээнбекова. Перед митингующими выступил депутат Жогорку Кенеша и младший брат главы государства Асылбек Жээнбеков.



После того как он покинул митинг, мнения собравшихся разделились. Одни требуют возвращения в правовое русло, поддерживая президента, другие заявляют, что выборы в Жогорку Кенеш были несправедливыми. Некоторые называют имена политиков, которых хотят видеть во власти. Большинство выступающих призывают народ к единству.



Сотрудники аппарата не могут попасть в здание правительства



Здание мэрии и областной администрации оцеплено милицией.



Напомним, на площади Ала-Тоо вчера проходила акция протеста оппозиционных сил. Собрались 3-4 тысячи человек, недовольных предварительными итогами парламентских выборов. После попытки штурма ворот "Белого дома" начались столкновения между милицией и митингующими. Ночью последние заняли "Белый дом".