КырРеволюция. Отряд басмачей захватил золотое месторождение Джеруй

09:14 06.10.2020

6 октября 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА



На Джеруй ворвались неизвестные. Работы приостановлены



ОсОО "Альянс Алтын" приостановило работы на месторождении Джеруй. Информацию об этом 24.kg подтвердили в пресс-службе компании.



По ее данным, такое решение принято в связи с несанкционированным проникновением посторонних лиц на территорию режимного объекта - производственного участка "Джеруй".



"ОсОО "Альянс Алтын" вынуждено приостановить все работы на участке до стабилизации обстановки", - отметили в компании.