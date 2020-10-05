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Самозанявший кресло генпрокурора Киргизии Шыкмаматов отменил результаты прошедших выборов
09:23 06.10.2020

Оппозиция Киргизии заявила о намерении отстранить от должности президента

Представитель оппозиционной национал-патриотической партии Киргизии "Чон казат" ("Великий поход") Максат Мамытканов во вторник, 6 октября, заявил, что оппозиционные силы республики намерены отстранить от должности действующего президента Сооронбая Жээнбекова.

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"Мы намерены добиваться отстранения Сооронбая Жээнбекова от занимаемой должности", - цитирует его "Интерфакс".

Оппозиционные партии республики, по его словам, настаивают на принятии новой Конституции.

В свою очередь лидер оппозиционной партии "Мекенчил" ("Патриот") Камчыбек Ташиев заявил о намерении оппозиции назначить временного премьера республики. На данный пост, по его словам, рассматривается кандидатура оппозиционного политика Садыра Жапарова. Сегодня ночью в ходе протестов он был освобожден из тюрьмы, где отбывал срок за захват заложников в ходе массовых беспорядков 2013 года.

Ранее в этот же день Жээнбеков назвал произошедшие после парламентских выборов в стране протесты попыткой захвата власти. Он призвал лидеров политических партий успокоить своих сторонников и сообщил, что предложил ЦИК тщательно расследовать нарушения на выборах и при необходимости отменить их результаты.

Также во вторник стало известно, что три губернатора Киргизии сообщили об отставке на фоне митингов. Речь идет о главе Иссык-Кульской области Балбаке Тулобаеве, представителях правительства Нарынской области Эмильбеке Алымкулове и Таласской области Марата Мураталиева.

Утром этого же дня cамопровозглашенный генпрокурор республики Алмамбет Шыкмаматов сообщил об отмене итогов выборов в парламент Киргизии. Вместе с этим протестующие захватили здание правительства страны. Некоторые из манифестантов на пожарной машине протаранили ворота здания парламента в Бишкеке, а затем ворвались внутрь. Позднее митингующие захватили мэрию киргизской столицы.

4 октября состоялись выборы в парламент Киргизии. Изначально в предвыборной гонке изъявили желание участвовать более 40 политических объединений республики. Однако большинство из них или отказались от участия в выборах, или не успели подать документы в Центризбирком. В итоге за 120 мест в парламенте боролись 16 партий. Согласно законодательству республики, партии должны набрать 7% голосов от принявших участие в выборах граждан и не менее 0,7% в каждой из семи областей страны, а также в городах Бишкек и Ош. В парламент прошли только четыре партии из 16, участвовавших в голосовании.

На следующий день сторонники партий, которые не смогли преодолеть семипроцентного барьера, начали устраивать в Бишкеке протесты против итогов выборов. Демонстранты захватили не только здания парламента и мэрии города, но и общественной телерадиокомпании. Протестующие освободили из заключения бывшего главу государства Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Киргизии Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Источник - известия
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