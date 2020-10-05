6 мятежных кыргыз-партий СДПК, "Республика", "Ата Мекен", "Бутун Кыргызстан", "Бир бол" и "Замандаш" создали "Координационный совет" по удержанию власти

10:55 06.10.2020

В Кыргызстане создан Координационный совет - СДПК© Sputnik / Табылды Кадырбеков

ПОЛИТИКА

13:29 06.10.2020(обновлено 13:31 06.10.2020)Получить короткую ссылку

Темы:Митинг на площади Ала-Тоо (102)

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В состав совета вошли представители шести партий. Сегодня они намерены выступить перед журналистами.



БИШКЕК, 6 окт - Sputnik. В Кыргызстане создан Координационный совет, сообщила советник бывшего президента Алмазбека Атамбаева, представитель СДПК Кундуз Жолдубаева.



По ее словам, в состав совета вошли представители СДПК, партий "Республика", "Ата Мекен", "Бутун Кыргызстан", "Бир бол" и "Замандаш". Они намерены в скором времени провести пресс-конференцию.



Напомним, на площади Ала-Тоо вчера проходила акция протеста оппозиционных сил. Собрались несколько тысяч человек, недовольных предварительными итогами парламентских выборов. После попытки штурма ворот "Белого дома" начались столкновения между милицией и митингующими. Ночью протестующие заняли "Белый дом". Затем они освободили некоторых политиков, в том числе бывшего премьер-министра Сапара Исакова и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.