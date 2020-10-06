Поименный состав нового Кыргызского правительства - Северной хунты: Сариев, Бабанов, Сулайманов, Текебаев, Мадумаров, Джеенбеков

11:11 06.10.2020

Создан Координационный совет для восстановления правового поля (состав)



Группа политиков заявила о создании Координационного совета, который призван восстановить правовое поле в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщили источники.



Экс-премьер-министр Темир Сариев подтвердил редакции информацию.



По его словам, на пресс-конференции в Бишкеке Координационный совет сделает заявление.



В составе вновь образованной структуры экс-главы кабмина Темир Сариев и Омурбек Бабанов, Алтынбек Сулайманов, Омурбек Текебаев, Адахан Мадумаров, Равшан Джеенбеков.