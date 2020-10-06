Бишкекская милиция разбежалась. Горожане формируют домовые и квартальные дружины самообороны

11:31 06.10.2020

6 октября 2020, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Сюжет: Беспорядки после выборов

В Бишкеке граждане создают добровольные дружины для охраны объектов



В Бишкеке всех желающих просят вступать в добровольные народные дружины для защиты городских объектов от мародерства. Об этом сообщили пользователи социальных сетей.



Уточняется, что создали Telegram-канал, в который могут отправлять свои контакты желающие стать дружинниками. В него же призывают отправлять сообщения при нападении с координатами объекта и контактами. Призыв создать дружины опубликовали Азиз Абакиров и Азамат Акелеев.



Отметим, что сейчас в городе нет сотрудников милиции. Непонятно, кто обеспечивает безопасность. Именно это и вынудило кыргызстанцев самим заняться вопросами безопасности.