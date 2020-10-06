|12:05 Депутатов КырПарламента пытаются созвать в отеле "Достук"
11:31 Бишкекская милиция разбежалась. Горожане формируют домовые и квартальные дружины самообороны
11:24 Кабинет и телефон Министра здравоохранения Киргизии захватил Жаркын Касымбеков от партии "Чон казат"
11:11 Поименный состав нового Кыргызского правительства - Северной хунты: Сариев, Бабанов, Сулайманов, Текебаев, Мадумаров, Джеенбеков
10:55 6 мятежных кыргыз-партий СДПК, "Республика", "Ата Мекен", "Бутун Кыргызстан", "Бир бол" и "Замандаш" создали "Координационный совет" по удержанию власти
09:23 Самозанявший кресло генпрокурора Киргизии Шыкмаматов отменил результаты прошедших выборов
09:14 КырРеволюция. Отряд басмачей захватил золотое месторождение Джеруй
08:49 Асыл Жээнбеков (брат экс-преза) пытается поднять "ошмяков" на защиту старой власти
08:42 Бишкек. Герои и жертвы Октябрьской революции: 1 - погибший, 590 - раненых (13 - в реанимации)
08:10 Кресло мэра Бишкека захватил "республиканец" Жоошбек Коеналиев
08:06 Полпреды (губернаторы) трех областей Кыргызстана - Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской "добровольно" подали в отставку
08:04 Карабах остается один на один с Баку, - Д.Литовкин
07:14 Ректора казахского МУИТа Шыныбекова посадили на 8 лет
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04:56 Бишкекский "Белый дом" горит (видео)
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03:17 Бишкек. Взяты штурмом ГКНБ и тюрьмы. Освобожденного вождя "северян" Жапарова ("Ата журт") пытаются провозгласить президентом
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03:00 Октябрьская Революция в Киргизии! Освобожден из СИЗО экс-президент Атамбаев
02:38 Бишкек. При штурме Парламента ранен один из вождей "северян" Асанбеков ("Мекен ынтымагы"
|Депутатов КырПарламента пытаются созвать в отеле "Достук"
12:05 06.10.2020
6 октября 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ
Депутаты Жогорку Кенеша собираются на экстренное заседание
Депутаты парламента соберутся на экстренное заседание. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу.
По его словам, аппарат ЖК собирает нардепов на заседании в отеле "Достук", поскольку "Белый дом" разгромлен. Народные избранники намерены обсудить ситуацию в стране. "Сейчас мы обзваниваем народных депутатов. Будет кворум, но пока неизвестно. Повестку дня должны утвердить сами парламентарии", - сказал 24.kg Ибраим Нуракун уулу.
Минувшей ночью в городе произошли беспорядки из-за итогов парламентских выборов. Сегодня ЦИК признала их недействительными.