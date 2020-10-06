Депутатов КырПарламента пытаются созвать в отеле "Достук"

12:05 06.10.2020

6 октября 2020, Бишкек - Дарья ПОДОЛЬСКАЯ



Депутаты Жогорку Кенеша собираются на экстренное заседание



Депутаты парламента соберутся на экстренное заседание. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель пресс-службы Жогорку Кенеша Ибраим Нуракун уулу.



По его словам, аппарат ЖК собирает нардепов на заседании в отеле "Достук", поскольку "Белый дом" разгромлен. Народные избранники намерены обсудить ситуацию в стране. "Сейчас мы обзваниваем народных депутатов. Будет кворум, но пока неизвестно. Повестку дня должны утвердить сами парламентарии", - сказал 24.kg Ибраим Нуракун уулу.



Минувшей ночью в городе произошли беспорядки из-за итогов парламентских выборов. Сегодня ЦИК признала их недействительными.