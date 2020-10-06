Департамент развития узбекского языка превратился в бесконтрольную платформу враждебности по отношению к русскоговорящему меньшинству

14:24 06.10.2020 ДЕПАРТАМЕНТ РАЗВИТИЯ УЗБЕКСКОГО ЯЗЫКА ПРЕВРАТИЛСЯ В БЕСКОНТРОЛЬНУЮ ПЛАТФОРМУ ВРАЖДЕБНОСТИ ПО ОТНОШЕНИЮ К РУССКОГОВОРЯЩЕМУ МЕНЬШИНСТВУ



Вторник, 06 Октября 2020



Содержание официального сайта созданного в конце октября 2019 года Департамента развития узбекского языка удивляет посетителей наличием, мягко говоря, не совсем толерантных публикаций, а точнее, совершенно не толерантных, так же как и отзывов к ним. От них веет откровенной враждебностью к русскоговорящему меньшинству страны (много явных угроз в стиле "мы вам еще покажем, время придет", откровенных оскорблений и унижений достоинства), однако администрацию общественного канала с 3,6-тысячной аудиторией, судя по всему, это совершенно не волнует. В отличие от самих представителей нацменьшинств, посещающих подобные ресурсы в поисках профильной информации.



Официальная страница Департамента развития узбекского языка в Фейсбуке



Потрясенная увиденным на странице группы Департамента в Фейсбуке, одна из ее посетительниц выразила свое негодование, подчеркнув, что рассчитывала обнаружить здесь публикации по вопросам развития узбекского языка, хотя бы, скажем, информацию о бесплатных курсах по его изучению, но нашла там совсем другое.



"Департамент развития государственного языка был образован в конце 2019 года. Эта структура при Кабмине. В Фейсбуке есть официальная группа Департамента. Сегодня я на нее наткнулась. Коротко: на русском отвечать не будем, русские школы надо закрыть, все русские настроены враждебно к Узбекистану, русские - это животные. И все это только под одним постом! А их там десятки. Все комменты и посты стоят на месте, их никто не удаляет. Админы группы - руководитель Департамента и писатели. Из чего можно сделать вывод: эта расовая нетерпимость и национализм - позиция государства. В стране осталось около 600 тысяч русских - на 33 млн. населения Узбекистана. И мы каким-то образом "мешаем развитию" узбекского языка. Только как - не понятно", - написала она 2 октября, не скрывая своего шока от содержания шовинистических умозаключений целой ячейки подписчиков-псевдопатриотов.



Спустя пару часов появилось новое сообщение от автора - о том, что она вынуждена удалить свой предыдущий пост о происходящем в группе Департамента из-за "посыпавшихся непонятных обвинений" и злобствований в ее адрес. Участница дискуссий решила пойти иным путем, воспользовавшись советом группы поддержки, - "отправить все скрины и ссылку на группу Департамента в соответствующие органы на проверку".



"Мне, как представителю нацменьшинства, зашедшему в эту группу с благими намерениями, было более чем неприятно читать, что о нас думают. Причем я так и не поняла, как знание (имеется в виду стремление к познанию языка - ред.) 600 тысяч человек может повлиять на общее развитие государственного языка в стране с населением в более чем 33 млн. человек?! Я искренне надеялась увидеть в группе Департамента ссылки на книги по изучению узбекского языка, информацию о языковых курсах и тренингах. Вместо этого я увидела враждебные высказывания и призывы", - заключила она.



О сознательной политике администрации сайта по разжиганию межэтнической розни свидетельствует целый ряд довольно выразительных публикаций и комментариев (на сайте Департамента). Например, в ответ на пост на узбекском языке, оставленный 1 октября неким Салохиддином Умрзоком, "магазинщиком", как он представляется сам, посыпалось свыше ста отзывов, большинство из которых оказалось очень "нервного" свойства.



Молодой человек априори уверен в том, что "русские Узбекистана не такие, как все", мол, знает собеседник язык или нет - он (то есть, русский - ред.) все равно будет считать себя выше на голову.



"Явился сегодня один ко мне, по виду - благополучный, нормальный. За то, что русский, направили его ко мне (намек на хорошее владение русским языком - ред.). А я специально говорил с ним по-узбекски, он же, разумеется, стал требовать, чтобы я объяснял ему на русском. Я ему - а хотите, дескать, на английском поясню, на что после долгого прицельного взгляда он возьми да скажи: "Как так, вообще ни капли уважения, узбеки бросили русский ради английского" (жалко стало наших несчастных бедолаг русских, с завтрашнего утра начну изучать русский)", - с иронией обращается к своим соплеменникам сторонник продвижения родного языка.



В унисон ему следует отзыв в стиле "кто не с нами - тот против нас" от представительницы "титульного" этноса Холнисы Рахманкуловой (Xolnisa Rahmonqulova), которая вдруг углядела в русскоязычных сайтах угрозу "вражеского отношения" к местным, мол, только "искать грязь" они и мастера. Вывод ее категоричный - так и хочется, дескать, сказать таковым: а не пошли бы вы вон из моей страны!



При этом радует, что немало современных молодых людей из числа коренных жителей открыто высказываются за "руки прочь от русского языка", видя главную проблему "отчуждения" узбекского не в русской речи как таковой, а в неумении организовать со стороны должностных лиц массовый интерес к изучению родного языка, его информационной ненасыщенности. По высказываниям пользователей соцсетей, изучение языка, как и любовь, нельзя насаждать, и никакие запреты тут не помогут. Если на сегодня у молодежи нет должного интереса к углубленному изучению основ узбекского, - значит, виновата в этом серия безграмотных "экспериментаторов" и их бездарные "инновации", коих в годы независимости было хоть пруд пруди.



"В нашей стране люди привыкли свои проблемы вешать на других. Ковыряться в чужих проблемах и поведении, игнорируя свои ошибки. Вот и тут - во всем виноват русский язык. Что [есть] "гастеры". Что нищие. Что ничего не можем создать. Боль…" (Александр Романов).



"Наверное, принижение и оскорбления других языков и есть программа развития госязыка? Ну, типа, бей более слабого, чтобы казаться сильнее" (Артем Салихов).



"Пока государство [в лице президента] не выскажет своего отношения и не потребует, все будет только ухудшаться. Это касается не только языкового вопроса, но и строящегося "светского" государства" (Оскар Оскаров).



"Когда потребует - язык прикусят точно. Я не утверждаю, что это изменит их [националистов] мнение. Игра в поддавки с агрессивно настроенными сепаратистами в национальном, религиозном вопросах до добра не доведет" (Оскар Оскаров).



"Кстати, в России, по официальным данным, только 2 млн. узбекских граждан, неофициально - в 2 раза больше. Как думаете, кому больше нужен русский - 600 тысячам русскоязычных в Узбекистане или 4 миллионам узбеков в России? Когда последние [русские] уедут, кого винить будете? Но зачем развивать свой народ, правда? В нашей же стране всем есть работа, им незачем ехать в чужую страну на заработки? И пока вы тут кричите с призывами закрыть русские классы (в которых учатся далеко не русские), наши трудяги мучаются в чужой стране без знания русского. Расовая нетерпимость и национализм. Что с вами стало, товарищи? (…) И пока вы здесь продолжаете поливать грязью русских, россияне помогают гражданам нашей страны, которые были практически брошены на произвол судьбы Узбекистаном", - оппонирует авторам агрессивных высказываний Елена Баронина.



Учитывая, что основными задачами Департамента являются развитие государственного языка и связанные с этим многосложным процессом задачи, контент размещенных на его сайте материалов должен бы стать объектом расследования специалистов в погонах...



Сегодняшняя же тенденция выбора в пользу русского языка - лишнее доказательство того, что узбекский язык в том виде, в каком он ныне существует, не представляет живого интереса даже для родной национальной аудитории. Потому что нет книг, нет интересных фильмов и значимых исследований. И раскачивают "языковую лодку", как правило, сверху, а не снизу (то есть, лица из коридоров власти). Для этого достаточно лишь вспомнить про таких сомнительных личностей, как некий малоизвестный узбекский профессор Казакбай Юлдашев, который в феврале текущего года стал посмешищем для всего мира, назвав увеличение числа русских школ в республике "трагической ситуацией".



Это сигнал, который должен быть услышан специалистами, а не националистами, как происходит сегодня. Последние, как показывает практика, способны только ухудшить и без того плачевное положение дел в сфере межэтнических отношений.



Если, конечно, мы не хотим окончательного превращения страны в бесперспективный "туркменский вариант"…



Соб. инф.



Комментарии



#1 бахром 06.10.2020 08:42



В советское время проявление шовинизма со стороны русских, временами проявлялось на бытовом уровне. Такое отношение оставило негативный след в общественном сознании узбекского народа.Но уже прошло более 30 лет.Узбекскии язык яв-ся государственным. и это правильно, но ущемлять русскии язык и русскоязычное население никто не имеет право.Ведь нужно признаться, что благодаря русскому языку и русскому народу, мы, узбеки, овладели ценностями мировой цивилизации, достигли успехов в различных сферах и этого нельзя забывать. Мы должны быть благодарны русскому народу за многое.Нужно улучшать обучение в школах и в вузах на узбекском языке (менять отношение к труду), тогда никто не скажет, что в узбекских школах слабее преподают. Углубленнее преподавать знания русского языка. А русскоязычные школы надо поддерживать. Нужно быть добрее и толерантнее... Источник - asiaterra.info

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