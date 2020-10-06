КырRevolution. Угольное месторождение Кара-Кече захвачено, разгромлено и ограблено

17:46 06.10.2020

6 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Сюжет: Беспорядки после выборов

Работа на Кара-Кече остановлена. Месторождение захватили



В Нарынской области приостановлена работа угольного месторождения Кара-Кече. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.



Отмечается, что сегодня примерно в 15.00 филиал госпредприятия "Кыргызкомур", расположенный на участке "Центральный" Джумгальского района Нарынской области, захвачен группой людей. На месторождение приехали около 100 человек.



Митингующие захватили месторождение Кара-Кече

"При этом у работников кассы изъято около полумиллиона сомов, полученных от продажи угля. Кроме того, они забрали все накладные на перевозку угля. Эти люди вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию директора и главного инженера филиала", - говорится в письме "Кыргызкомура" в ГКПЭН.