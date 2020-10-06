 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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КырRevolution. Угольное месторождение Кара-Кече захвачено, разгромлено и ограблено
17:46 06.10.2020

6 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Сюжет: Беспорядки после выборов
Работа на Кара-Кече остановлена. Месторождение захватили

В Нарынской области приостановлена работа угольного месторождения Кара-Кече. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Отмечается, что сегодня примерно в 15.00 филиал госпредприятия "Кыргызкомур", расположенный на участке "Центральный" Джумгальского района Нарынской области, захвачен группой людей. На месторождение приехали около 100 человек.

Митингующие захватили месторождение Кара-Кече
"При этом у работников кассы изъято около полумиллиона сомов, полученных от продажи угля. Кроме того, они забрали все накладные на перевозку угля. Эти люди вынудили написать заявление об увольнении по собственному желанию директора и главного инженера филиала", - говорится в письме "Кыргызкомура" в ГКПЭН.

Источник - 24.kg,
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