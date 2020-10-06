|18:49 Новым премьером Киргизии "избран" вождь северного племени бугу из партии "Ата Журт" Садыр Жапаров
18:38 Спикер Парламента Кыргызстана Джумабеков подал в отставку
18:36 "Провал – это сильно сказано" – глава КазМинсельхоза Омаров о птичьем гриппе в Казахстане
18:09 "Я - легитимный президент?", - Жээнбеков так и не понял, чего произошло
17:56 В Кара-Балте (экс-Киргизия) неизвестным отрядом захвачен аффинажный золотой завод
17:50 Бардак в Бишкеке. Идиотствующие депутаты старого парламента разделились на две части и заседают в разных концах города
17:46 КырRevolution. Угольное месторождение Кара-Кече захвачено, разгромлено и ограблено
14:24 Департамент развития узбекского языка превратился в бесконтрольную платформу враждебности по отношению к русскоговорящему меньшинству
12:05 Депутатов КырПарламента пытаются созвать в отеле "Достук"
11:31 Бишкекская милиция разбежалась. Горожане формируют домовые и квартальные дружины самообороны
11:24 Кабинет и телефон Министра здравоохранения Киргизии захватил Жаркын Касымбеков от партии "Чон казат"
11:11 Поименный состав нового Кыргызского правительства - Северной хунты: Сариев, Бабанов, Сулайманов, Текебаев, Мадумаров, Джеенбеков
10:55 6 мятежных кыргыз-партий СДПК, "Республика", "Ата Мекен", "Бутун Кыргызстан", "Бир бол" и "Замандаш" создали "Координационный совет" по удержанию власти
09:23 Самозанявший кресло генпрокурора Киргизии Шыкмаматов отменил результаты прошедших выборов
09:14 КырРеволюция. Отряд басмачей захватил золотое месторождение Джеруй
08:49 Асыл Жээнбеков (брат экс-преза) пытается поднять "ошмяков" на защиту старой власти
08:42 Бишкек. Герои и жертвы Октябрьской революции: 1 - погибший, 590 - раненых (13 - в реанимации)
08:10 Кресло мэра Бишкека захватил "республиканец" Жоошбек Коеналиев
08:06 Полпреды (губернаторы) трех областей Кыргызстана - Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской "добровольно" подали в отставку
08:04 Карабах остается один на один с Баку, - Д.Литовкин
07:14 Ректора казахского МУИТа Шыныбекова посадили на 8 лет
|Бардак в Бишкеке. Идиотствующие депутаты старого парламента разделились на две части и заседают в разных концах города
17:50 06.10.2020
6 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА
Беспорядки продолжаются. Около отеля "Достук" требуют отставки старых политиков
В Бишкеке около отеля "Достук" проходит митинг. Примерно тысяча человек требует, чтобы из политики ушли старые персоны. Участники акции протеста скандируют "Власть молодым!"
Отметим, что в отеле депутаты Жогорку Кенеша шестого созыва, поддерживающие Садыра Жапарова, проводят внеочередную сессию. Но кворум собрать не удалось. Другая группа нардепов заседает в Доме кино - они против назначения Садыра Жапарова на пост премьера.
Организаторы митинга просят не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. Несколько представителей из числа протестующих зашли в отель к депутатам.
Сегодня Жогорку Кенеш - единственный легитимный орган, и только его члены могут вернуть Кыргызстан в правовое поле.