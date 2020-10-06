Бардак в Бишкеке. Идиотствующие депутаты старого парламента разделились на две части и заседают в разных концах города

17:50 06.10.2020

6 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Беспорядки продолжаются. Около отеля "Достук" требуют отставки старых политиков



В Бишкеке около отеля "Достук" проходит митинг. Примерно тысяча человек требует, чтобы из политики ушли старые персоны. Участники акции протеста скандируют "Власть молодым!"



Отметим, что в отеле депутаты Жогорку Кенеша шестого созыва, поддерживающие Садыра Жапарова, проводят внеочередную сессию. Но кворум собрать не удалось. Другая группа нардепов заседает в Доме кино - они против назначения Садыра Жапарова на пост премьера.



Организаторы митинга просят не поддаваться на провокации и сохранять спокойствие. Несколько представителей из числа протестующих зашли в отель к депутатам.



Сегодня Жогорку Кенеш - единственный легитимный орган, и только его члены могут вернуть Кыргызстан в правовое поле.