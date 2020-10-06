В Кара-Балте (экс-Киргизия) неизвестным отрядом захвачен аффинажный золотой завод

17:56 06.10.2020

6 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Сюжет: Беспорядки после выборов

В Кара-Балте захватили аффинажный завод



В Кара-Балте неизвестные захватили единственный в стране завод, который аффинирует золото. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ОАО "Кыргызалтын".



По его данным, несколько десятков человек проникли на территорию предприятия во второй половине дня. О том, какие требования выдвинуты и сторонников какой партии представляют эти люди, неизвестно. Сейчас связи с аффинажным заводом у "Кыргызалтына" нет.



Напомним, ранее также стало известно, что митингующие штурмуют офис ОАО "Кыргызалтын" в Бишкеке. Компания обратилась к народным дружинникам с просьбой защитить объект.