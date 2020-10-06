|В Кара-Балте (экс-Киргизия) неизвестным отрядом захвачен аффинажный золотой завод
17:56 06.10.2020
6 октября 2020, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Сюжет: Беспорядки после выборов
В Кара-Балте захватили аффинажный завод
В Кара-Балте неизвестные захватили единственный в стране завод, который аффинирует золото. Информацию об этом 24.kg подтвердили в ОАО "Кыргызалтын".
По его данным, несколько десятков человек проникли на территорию предприятия во второй половине дня. О том, какие требования выдвинуты и сторонников какой партии представляют эти люди, неизвестно. Сейчас связи с аффинажным заводом у "Кыргызалтына" нет.
Напомним, ранее также стало известно, что митингующие штурмуют офис ОАО "Кыргызалтын" в Бишкеке. Компания обратилась к народным дружинникам с просьбой защитить объект.