 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Я - легитимный президент?", - Жээнбеков так и не понял, чего произошло
18:09 06.10.2020

Я - легитимный президент, - президент Жээнбеков дал интервью
ПОЛИТИКА
20:42, 6 октября 202017101

Бишкек (АКИpress) – Президент Сооронбай Жээнбеков дал интервью кыргызской службе радио Би Би Си.

- Какую оценку вы дадите политическим событиям в Кыргызстане?

- Свою оценку событиям я дал до этого, когда делал обращение. Еще раз повторюсь: я считаю это незаконным захватом власти. Как показывают вчерашние события, цель тех, кто вышел на митинг и акцию протеста - не только отмена результатов выборов, а дестабилизация ситуации в стране. Это видно.

Сегодня стало явно понятно, что в итоге это все нацелено на то, чтобы я покинул должность. Как мы все видим, они не только оспаривают результаты выборов… С утра мы проходим то, что было дважды в стране. Мы снова вернулись к этому. Я призываю все стороны прекратить это.

- Можно ли было предупредить эту ситуацию?

- Если вы говорите об итогах парламентских выборов, это невозможно было предупредить. Потому что, как вы видели, подкуп… Когда я встречался с наблюдателями, мне говорили о подкупе голосов. Я согласился, что есть такой вопрос. Наблюдатель ОБСЕ сказал мне, что за такой короткий срок в Кыргызстане стали известны итоги выборов. Он сказал это с удивлением. Итоги выборов были на основе автоматически считывающих урн.

А вопрос подкупа зависит от социально-экономического положения населения. Пока это не исправим, подкуп будет продолжаться.

Несмотря на то, что мои права по Конституции ограничены, меня обвинили во многом. Что я вмешиваюсь в дела премьера. Большую часть своей работы я направлял на улучшение социально-экономического положения.

А если отвечать на вопрос, можно ли было предупредить акцию протеста. Как показывают текущие события, это комплексные мероприятия, которые готовились на протяжении долгого времени в соответствии с планом. Это видно.

Еще хочу сказать: это не только оспаривание итогов выборов. Они взяли это как причину, чтобы у населения появилось недовольство и организовать митинги. Для организации митингов нужны большие деньги, координация, конечно, народ будет выходить. Организовать это все, привозить людей, держать на площади - мы знаем, на это требуются большие деньги.

Конечно, мы могли предупредить. Соответствующие органы должны были работать. Возможно, я должен был больше проводить переговоры с политическими силами. К сожалению, все эти события произошли. Как бы там не было, я сейчас легитимный президент.

- В каком случае политическая ситуация стабилизируется? Что нужно сделать?

- Был создан координационный совет, который хочет вернуть в правовое русло ситуацию в стране. Во-первых, я тоже призываю к этому и готов им помочь всеми силами. Я сейчас легитимный президент, и это зависит от меня тоже. Но сейчас группы, которые делят власть, поделились на еще на группы. Их амбиции пугают.

К сожалению, пытаются разбить народ, поднимают вопросы севера и юга. Есть риск, что страна станет жертвой не только внутренних сил, но и внешних. Поэтому сейчас нужно сделать только одно - надо сесть за стол переговоров, прекратить споры.

К сожалению, инвесторы обращаются с просьбой защитить их. Сейчас время пандемии, скоро зима, ситуация сложная. Из-за пандемии мы не смогли собрать около 30 млрд сомов в бюджет, также карантин повлиял на экономику. Я слышал о том, что Джеруй хотят поджечь, и мне больно слышать такое. Что случилось - то случилось. Надо сесть за стол переговоров - нужно вернуть все в правовое поле, будут ли это выборы или разделение власти.

Сейчас много групп, у которых есть амбиции. Нужно дать им ответственность, я готов им помочь.

- Вы сказали о столе переговоров, готовы ли также сесть за него и сотрудничать?

- Я как легитимный президент, а у меня большая роль, как у легитимного президента. Я должен объединить их и должен быть готов провести с каждым из них переговоры. Это мой долг. Я готов.

- Как вы видите свою роль в стабилизации ситуации в стране?

- Я беспокоюсь за ситуацию. Этого не должно было случиться, но случилось. Нам нужно выйти из всего этого. Моя основная роль - объединить всех.

Источник - ВВС
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