"Провал – это сильно сказано" – глава КазМинсельхоза Омаров о птичьем гриппе в Казахстане

18:36 06.10.2020

Владимир Вяткин



Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров не видит упущений своего ведомства в том, что по Казахстану прокатилась эпидемия птичьего гриппа



НУР-СУЛТАН, 6 окт – Sputnik. Министр сельского хозяйства Казахстана Сапархан Омаров прокомментировал ситуацию с птичьим гриппом, заявив, что министерство направляло необходимое количество вакцин во все регионы.



"Провал - это сильно сказано, потому что, я говорил, со стороны Минсельхоза все необходимые меры были приняты. В начале года всем областям мы раздали 3,3 миллиона доз вакцин. За счет этих мер можно было провакцинировать около 80% птиц в личных подворьях", - сказал министр на брифинге.



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Сейчас в Казахстане, по его словам, функционируют 56 птицефабрик яичного направления, из них птичий грипп был выявлен лишь на двух фабриках.



"Получается, все остальные провели своевременно вакцинацию. По нашим расчетам, на одной птицефабрике 350 тысяч (птиц), которым необходимо от 7 до 10 миллионов тенге (16-23 тысячи долларов на вакцинацию). Для птицефабрики эта сумма вполне подъемная. Когда птичий грипп появился в России, наши службы закрыли границы в тот же день", - сказал Сапархан Омаров.

Когда птичий грипп появился внутри республики появлялся, все проблемные районы были закрыты. Он заверил, что на сегодня у Казахстана в запасе есть необходимое количество вакцин против птичьего гриппа.



"Все наши службы свою работу сделали правильно. Но в любом случае в Минсельхозе проводится служебное расследование по этому вопросу, по его итогам примем меры", - сказал министр.



Птичий грипп в Казахстане

В сентябре в Минсельхозе сообщили о том, что падеж домашней птицы произошел в пяти областях - Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Карагандинской и Акмолинской.



Позже эпидемия распространилась и на юг республики. В одной только Костанайской области пришлось уничтожить более 500 тысяч кур и цыплят.



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