Спикер Парламента Кыргызстана Джумабеков подал в отставку

18:38 06.10.2020

Табылды Кадырбеков



О том, что Дастан Джумабеков подал в отставку, стало известно на внеочередном заседании Жогорку Кенеша.



НУР-СУЛТАН, 6 окт - Sputnik. Спикер Жокорку Кенеша (парламента) Кыргызстана Дастан Джумабеков подал в отставку на внеочередном заседании законодательного органа, заявил вице-спикер Мирлан Бакиров, сообщает Sputnik Кыргызстан.



Заседание проходит в отеле "Достук", потому что здание Жогорку Кенеша захвачено и там произошел пожар.



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На площади Ала-Тоо вчера проходила акция протеста оппозиционных сил. Собрались 3-4 тысячи человек, недовольных предварительными итогами парламентских выборов. После попытки штурма ворот "Белого дома" начались столкновения между милицией и митингующими. Ночью протестующие заняли "Белый дом".