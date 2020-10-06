"Бишкек разгромлен и разграблен": киргизская революция изнутри, - "МК"

20:08 06.10.2020

На улицах нет никакой милиции



Вчера в Киргизии после объявления предварительных итогов парламентских выборов, сторонники проигравших партий пошли на штурм Белого дома и освободили экс-президента Алмазбека Атамбаева. В ходе беспорядков пострадали порядка 600 человек, один человек погиб. Центральная избирательная комиссия выполнила главное требование протестующих и отменила итоги голосования. Оппозиция остается в захваченном задании парламента, где находится офис президента. Об этих событиях мы поговорили с редактором газеты "МК Азия" Александром Банниковым.



- Оппозиция сообщала о подкупе избирателей, и это тоже стало поводом для бунта. Людям действительно предлагали деньги?



- Я знаю людей, к которым приходили домой давали за каждого человека, который там прописан, по 2 тысячи сом, чтобы они проголосовали. Это существенные деньги, особенно для пенсионеров и малоимущих. На 2 тысячи сом точно можно прожить неделю. А если в квартире прописаны 5 человек, то это уже 10 тысяч - хватит на весь месяц.



- Какая сейчас обстановка в стране?



Сегодня в Киргизии полное безвластие. Те или иные группировки занимают ведомства и сажают туда своих министров. Потом приходят другие - выкидывают старых и сажают своего. В органах власти творится полный хаос. Сменяют и назначают генпрокурора, захватили мэрию, назначили другого мэра. Народ пытается объединиться, фиксируются факты грабежей.



Можно ли было спрогнозировать такое развитие событий?



- После объявленных результатов выборов ожидать такую реакцию было возможно. Согласно объявленным результатам, в парламент проходили практически все партии южного толка, связанные с президентом Жээенбековым. Старейшие оппозиционные партии "Бутун-Кыргызстан", "Республика", "Атамекен" - все они оказались за бортом политики. Реакция этих партий и их сторонников была очевидна.



Кроме того, появилось много новых партий, которые тоже хотели получить доступ к власти и, не взирая количество голосов, которые они получили, решили воспользоваться ситуацией. Естественно власти должны были понимать, что, создавая карманный парламент, получат народное возмущение при поддержке оппозиционных политиков.



Попытка разгона демонстрантов привела к обратной реакции. Произошло то, что было в первые две революции - подожгли Белый дом, а теперь оппозиционные лидеры из Координационного совета пытаются создать правительство народного доверия, чтобы вывести государство в правовое поле. Президент и премьер-министр самоустранились, вылетев на юг, где в окружении своего клана чувствуют себя более уверено.



- Если это было ожидаемо, почему Жээнбеков не предвидел этого?



- Я думаю, что советники в попытке угодить президенту создали вокруг него информационное поле, не соответствующее ситуации в стране. Человек просто оторвался от реалий.



- Что сейчас происходит на улицах?



- В центре Бишкека очень много агрессивной молодежи, не меньше тысячи человек. Они скандируют "Жээнбеков, уходи!" Все в медицинских масках.



Одни магазины не работают, другие - разграблены. Все разгромлено. У Белого дома вынесли ворота, и теперь люди прогуливаются по нему как на экскурсии. На дорогах огромное количество машин без номеров. Это первый признак того, что люди готовятся к грабежам.



Вечером будут приезжать на машинах и вытаскивать все из магазинов. Очень много сгоревших и перевернутых машин. По всей видимости, милицейских. Причем сотрудников правоохранительных органов нет, ни одного.



Банки закрыты, крупные супермаркеты - тоже, не работают школы, детские сады. Всем рекомендовано пока воздержаться от посещения публичных мест и перейти на дистанционное обучение, пока не восстановится порядок.



- Почему нет милиции?



- Во-первых практически все руководство отсутствует. Действующий министр МВД неизвестно где. Координационный совет назначил комендантом города бывшего заместителя МВД Курсана Асанова, который баллотировался от партии "Бутун Кыргызстан". Сейчас он пытается восстановить структуру для противодействия мародерству. Думаю, к вечеру наведут порядок. Исходя из опыта прошлых двух революций, могу сказать, что милиция всегда выбирает позицию бездействия, чтобы потом не оказаться крайними.



- Могут ли граждане поддержать Атамбаева?



- Вряд ли он получит народную поддержку. Многие считают, что происходящее сегодня в стране - его вина. Он посадил на пост президента человека, который оказался не способен руководить страной. И даже если Атамбаев попытается переиграть ситуацию и выступить в роли лидера, то у него вряд ли получится. Да, его клан силовым путем освободил его и всех его сторонников, но популярности в народе у него нет. Он без суда покинул место своего заключения.



- Почему власть в стране может смениться за один день?



- Это постоянная борьба между кланами за управление страной и влияние. В Советское время было четкое разделение, что во власти находятся один северянин и один - южанин. Например, президент - с юга, а премьер - с севера, или наоборот. Сейчас этот паритет нарушен. Как только приходит руководитель с юга, то начинается замена всех на представителей южных кланов.



Все это не способствует развитию страны. Пока народ не поймет, что не нужно жить по клановому принципу, чтобы люди не делились на север и юг - будут происходить новые революции. Конца этому не будет.



- Если Жээнбеков сейчас вмешается, сможет ли он изменить ситуацию?



- Есть решение ЦИКа, что выборы признаны недействительными. Жээнбеков самоустранился и его никто не воспринимает как президента. Вчера ему нужно было собрать партийных лидеров и не доводить ситуацию до этого. Но он оказался бессильным. Сейчас не понятно, как долго это будет продолжаться, легитимных представителей власти в Кыргызстане нет. У президента был шанс спасти ситуацию вчера, был шанс сделать это сегодня утром, но он не пытается выйти на контакт.