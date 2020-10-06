В чем были причины революции в Иране и как она стала исламской?

20:10 06.10.2020

На этот счет в самом Иране есть три главных версии.



Любимая теория иранских монархистов: с 1970-х годов шах перестал быть марионеткой запада и начал править самостоятельно. Он требовал повышения цен на нефть, а затем национализировал нефтяную промышленность, в результате чего Америка помогла исламистам его свергнуть.



Любимая теория иранских исламистов: шах был марионеткой запада и пренебрежительно относился к мусульманским ценностям, проводя бездумную вестернизацию и считая, что правит Швецией, а не Ираном.



Любимая теория иранских леваков: страна страдала от репрессий и несбалансированного экономического развития. Шах был слишком авторитарен и не сумел правильно распорядиться доходами от нефти. Люди хотели свободы и справедливости, но он не захотел ее дать.



Каждая из этих сторон в чем-то права, но в революции 1979-о года, которая сразу была названа Исламской, участвовали миллионы людей с совершенно разными мнениями насчет судьбы страны, которых объединяло только одно: все они хотели свергнуть шаха.



В чем же была причина такого недовольства?



Мухаммед Реза Пехлеви впервые сел на трон еще в 1941-м году, когда британское и советское правительства посчитали, что его отец уж слишком сильно сближается с Германией. Но он был очень молод, являлся неопытным правителем и допустил назначение премьер-министра Мохаммеда Мосаддыка, который видел его в роли не имеющей никаких полномочий английской королевы. В 1953-м году шах сбежал из страны, но вскоре вернулся на британских и американских штыках. На западе его поддержали, потому что глава правительства приступил к национализации нефтяной промышленности, а Мухаммед Реза обещал это прекратить.



Следующие полтора десятилетия иранский монарх правит в полном согласии со своими покровителями, пользуется американской поддержкой для создания собственной службы безопасности и начинает делать из страны Швейцарию – не в плане демократии, конечно, а старается поднять ее экономику и слепить из своих подданных людей западного типа.



Правит он довольно сурово: разгоняет мирные демонстрации, арестовывает студентов за чтение "неправильных" книг, трясет людей, заподозренных в сочувствии социалистическим партиям. Но поскольку Мухаммед Реза был несколько религиозным человеком, единственными людьми, которых не трогали, были представители мусульманского духовенства.



Но поскольку в стране не было реальной проблемы, за которую оппозиция могла бы ухватиться, сопротивления его деспотизму особо не было. Единственная вещь, которая сильно злила народ, было то, что в Иране находились американские солдаты, которые иногда вели себя так, как будто находятся в оккупированном ими государстве.



Тем не менее, в начале 1970-х шах решил порвать со своими прежними друзьями и вновь заговорил о национализации нефтянки. В один момент он из лучшего друга запада был объявлен ужасным тираном и нарушителем прав человека. Американцы и англичане, которые уже во многих местах использовали в своих интересах исламские движения, решили сделать ставку на аятоллу Хомейни, который, как им казалось, выполнит свою роль и вернет им нефть обратно. Мухаммед Реза в ответ сказал, что если поднять у этого имама бороду, то под ней будет написано: сделано в Англии.



Из-за санкций в стране денег стало меньше, а тушить народное недовольство шах пробовал теми же методами. Его контрразведка САВАК хватала людей и сажала их в обезъянники. Наконец, в городе Кум, духовном центре всего Ирана, где исторически семья Хомейни имела большое влияние, студенты-теологи и сочувствующие им люди начали протесты, которые быстро распространились на все города.



Шах сбежал, Хомейни вернулся и тут же был объявлен лидером иранской революции, просто потому что иных лидеров, кроме религиозных, на тот момент в стране уже просто не было. Хитрый имам провозгласил доктрину вилаят аль-факих, позволяющую шиитскому духовенству взять власть в свои руки.



Революция, которая изначально была антишахской и антиамериканской, в один момент стала религиозной. Хотя участвовали в ней поистине миллионы людей, если сейчас на улице Тегерана остановить любого человека старше пятидесяти лет и спросить, почему он участвовал в революции, то он, скорее всего, ответит: "Это не я, я этого не делал!" Дело в том, что иранцы хотели лучшей жизни и свободы, а получили власть имамов.



Кстати, сразу же после прихода к власти, Хомейни "кинул" Англию и Америку, которые затем поддержали нападение Саддама Хуссейна на Иран. Но его авторитет это только укрепило. А как же: враг у ворот, родина в опасности!