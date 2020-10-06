Война дронов в Карабахе: как беспилотники изменили конфликт между Азербайджаном и Арменией

00:16 07.10.2020 Павел Аксенов

Би-би-си



Доказательств того, что у Азербайджана действительно есть на вооружении Bayraktar TB2, нет, однако президент Ильхам Алиев заявил, что азербайджанская армия использует турецкие дроны



Видеозаписи ударов азербайджанских беспилотников по армянским целям в Нагорном Карабахе стали одним из визуальных символов нового обострения конфликта, который длится с прошлого века.



Министерство обороны Азербайджана распространяет кадры, которые снимают дроны-разведчики, обеспечивающие целеуказание, видео с камер ударных беспилотников либо записи, которые передали "дроны-камикадзе" - так иногда называют барражирующие боеприпасы. Это тоже ударные беспилотники, только они уничтожают цели, не стреляя по ним, а падая сверху и взрываясь.



В предыдущие несколько лет Баку и Ереван тратили большие средства на закупку вооружений - Азербайджан намного больше, чем Армения.



И больше чем Армения, Азербайджан обращал внимание на беспилотные системы. Эксперты отметили это уже в 2016 году, когда в этом регионе в течение четырех дней шли ожесточенные бои. В 2020-м тенденция стала очевидной.



"Байрактар"



Самым известным беспилотником во время нынешнего обострения в Карабахе стал турецкий ударный Bayraktar TB2. Большинство видеозаписей ударов по целям в Карабахе, которые распространяют азербайджанские военные, эксперты приписывают именно ему.



Этот дрон, разработанный турецкой компанией Baykar несколько лет назад, способен действовать под контролем оператора или самостоятельно, его можно применять для разведки, наблюдения или нанесения ударов. Он несет управляемые авиабомбы с лазерным наведением MAM (Mini Ak?ll? Muhimmat - "Умные мини-боеприпасы") производства турецкой компании Roketsan Roket Sanayii ve Ticaret A.S.



TB2 - настоящая "звезда" на рынке дронов. Турция применяла их в Сирии во время операции "Весенний щит" в феврале 2020 года, а до этого в Ливии, где Bayraktar TB2 действовали против армии Хафтара. Эти дроны Турция продала Украине, а 6 октября турецкое новостное агентство Анадолу сообщило, что интерес к ним проявляет Сербия.



Хотя многие кадры поражения армянской бронетехники, по мнению экспертов, действительно были сделаны камерой Bayraktar TB2, подтверждений того, что эти беспилотники состоят на вооружении азербайджанской армии, нет.



О том, что у Азербайджана есть некие турецкие ударные беспилотники, 5 октября заявил президент Ильхам Алиев. Публикаций с подтверждением покупки и получения Азербайджаном этих беспилотников не делалось.



Лишь в июне 2020 года издание Defensenews сообщило, что министр обороны Азербайджана Закир Гасанов заявил, что надеется на получение этих дронов в будущем.



По мнению главного редактора российского журнала "Экспорт вооружений" Андрея Фролова, Азербайджан мог либо сохранять эти беспилотники в секрете, либо получить их перед самым началом войны.



Скандальный дрон



Отсутствие официальной информации об экспорте и применении турецких беспилотников, возможно, связано с использованием технологий третьих стран. В понедельник стало известно, что Канада приостанавливает экспорт технологий в Турцию для производства беспилотников из-за подозрений в применении их в Карабахе.



"В соответствии с жестким режимом экспортного контроля Канады и из-за продолжающихся боевых действий я приостановил выдачу соответствующих разрешений на экспорт в Турцию, чтобы дать время для дальнейшей оценки ситуации", - заявил министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань.



Канадская неправительственная организация Project Ploughshares утверждает, что на кадрах ударов беспилотников в Карабахе видно, что дрон, с которого велась съемка, использует оборудование канадского подразделения компании L3Harris Technologies Inc.



В ответ министерство обороны Турции выпустило заявление, в котором обвинило Канаду, своего союзника по НАТО, в нарушении духа альянса. "Заявление Канады о приостановке действия разрешений на экспорт в нашу страну некоторой продукции военного назначения, в котором упоминается правомерная борьба Азербайджана за освобождение своих территорий, находящихся под армянской оккупацией в течение 30 лет, - это явное проявление двойных стандартов", - говорится в тексте.



Армия беспилотников



Азербайджанская армия применяет много беспилотников и других моделей.



По данным центра исследования военных беспилотников американского Бард-колледжа, год назад на вооружении азербайджанской армии были израильские разведывательно-дозорные беспилотники Heron TP (две единицы) и Hermes 4507 (10 единиц), барражирующие боеприпасы Sky Striker (100 единиц) и Harop (50 единиц).



Кроме того, по данным того же источника в Азербайджане, на совместном с Израилем предприятии Azad systems выпускались дрон-разведчик Aerostar и "камикадзе" Orbiter1K и Orbiter-3. Наконец, еще два дальних Hermes 900 были у береговой охраны.



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Как рассказал Русской службе Би-би-си военный эксперт Роб Ли, аспирант факультета военных исследований Кингз-Колледжа Лондона, главным отличием в применении дронов при нынешнем обострении конфликта в Карабахе стало использование ударных беспилотников с ракетно-бомбовым вооружением - ранее Азербайджан применял только барражирующие беспилотники.



С них также сделано много видеороликов ударов БПЛА по карабахским целям.



Наконец, на одном из видео, которое распространила Армения, зенитная ракета сбивает самолет, и его силуэт больше всего напоминает советский Ан-2. В прессе предположили, что это тоже может быть беспилотная версия самолета, предназначенная для вскрытия огневых позиций ПВО Карабаха.



С "Журавлем" и "Тором"



Армения, по словам Андрея Фролова, в последние годы закупкой дронов не занималась - по его словам, армяне, возможно, недооценивали угрозу со стороны азербайджанских беспилотников.



"Они никаких планов по покупке беспилотников не озвучивали. У России ничего подобного не было, и, соответственно, надо было закупать либо у Китая, либо у Ирана. Но это все деньги - если у России покупали на льготный кредит, то с Китаем все сложнее было. А свои беспилотники, о которых они говорили, их не видно".



Армения производит разведывательный беспилотник первого (легкого) класса под названием "Крунк" (Журавль). Сколько их имеется в Нагорном Карабахе, неизвестно.



Фролов рассказал, что Армения закупила у России зенитно-ракетные комплексы "Тор" ближнего радиуса действия, которые можно эффективно применять против беспилотников, однако в Карабахе их не замечали.



В Нагорном Карабахе есть зенитно-ракетные комплексы "Оса" и "Стрела" советского производства, при помощи которых удалось сбить несколько азербайджанских беспилотников.



Помогли ли дроны Азербайджану?



Азербайджан опубликовал десятки видеороликов с видеозаписями ударов дронов по армянским позициям.



Среди целей, которые поражают беспилотники, в основном военная техника, реже - склады или военнослужащие. Среди объектов, которые подверглись атаке, есть и зенитно-ракетные комплексы "Оса" и "Стрела-10".



Сколько всего таких ЗРК было дислоцировано в Карабахе и насколько сильно в результате пострадали армянские силы противовоздушной обороны, неизвестно.



Как отмечает Роб Ли, в контексте борьбы с дронами "Оса" и "Стрела-10" не играют большой роли: "Мы видели множество роликов, на которых дроны поразили несколько комплексов "Оса АКМ" и "Стрела-10", которые на самом деле являются старыми комплексами ПВО. Скорее всего, они пытались изо всех сил обнаружить TB2 на своих радарах, но они были разработаны для борьбы с вертолетами и ударными самолетами, и поэтому небольшие БПЛА им было трудно остановить".



Но в конце концов одной из задач беспилотников могла быть именно нейтрализация системы противовоздушной обороны Карабаха.



Как отмечает российский военный эксперт Виктор Мураховский, система ПВО Карабаха гораздо слабее армянской, она состоит из отдельных довольно старых комплексов, в ней отсутствует сплошное радиолокационное поле, и поэтому беспилотники действовали там "безнаказанно".



"Тем не менее, уничтожены далеко не все комплексы ПВО в Нагорном Карабахе, и это хорошо осознает противоположная сторона. Мы не видим в Карабахе действий пилотируемой авиации над полем боя. Ни штурмовиков, которые есть у Азербайджана, ни боевых вертолетов, которые у них также имеются".



Видеозаписи ударов дронов по карабахским позициям произвели впечатление на аудиторию в интернете - их публикуют в социальных сетях, обсуждают, порой весьма эмоционально. Однако, как считает Мураховский, судить об эффективности применения дронов по этим видео неправильно: "Кадры неудач и поражений в сети не выкладывают".



Как защищаться от дронов?



По словам Роба Ли, армянская сторона, скорее всего, понесла серьезные потери от ударов беспилотников (точные данные стороны не разглашают), "но это не означает, что Азербайджан обязательно превратит тактические успехи с TB2 в стратегический успех или территориальные завоевания".



"TB2 не может победить в этом конфликте в одиночку, хотя эти беспилотники и ослабили обороноспособность Армении в Нагорном Карабахе", - сказал эксперт.



Как рассказал Виктор Мураховский, хотя дроны и являются новым видом вооружений на поле боя, их используют довольно активно и уже появились способы защиты от них. Например, беспилотникам приходилось противостоять участникам вооруженных формирований в Сирии.



"Это опора на подземные сооружения и укрытия, это закрытие места расположения своей военной техники, используя простейшие средства, даже полотнища, рассредоточенные боевые порядки [на одном из видео беспилотник наносит удар в центр многочисленной группы военных], окопы-укрытия, а не просто окопы. Вот такие меры, учитывая, что у Карабаха нет средств на закупку современных средств ПВО и радиоэлектронной борьбы, способных бороться с беспилотниками", - сказал Виктор Мураховский.



Помогать в такой ситуации может даже обустройство ложных позиций - на одном из видео, которое распространило министерство обороны Азербайджана, невооруженным глазом видно, как беспилотник наносит удар по макетам зенитно-ракетного комплекса. Источник - BBC

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