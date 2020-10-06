Кочевые фигуры: РФ призвала все стороны киргизского протеста к миру

00:18 07.10.2020 ЦИК республики признала парламентские выборы недействительными, в течение двух недель назначат новые



Эльнар Байназаров



Россия призывает киргизское общество к мирному решению политического кризиса. При этом Москва считает происходящее в Бишкеке внутренним делом самой республики и не будет вмешиваться. Об этом "Известиям" заявили в Госдуме. Сами протестующие 6 октября смогли добиться главного - ЦИК Киргизии признала состоявшиеся 4 октября парламентские выборы недействительными, и в течение двух недель назначит новые. Под контролем демонстрантов в Бишкеке остаются Белый дом и мэрия. Очевидцы рассказали "Известиям", что обстановка в столице успокоилась, людей на улицах практически нет. Опрошенные "Известиями" эксперты считают, что волнения на деле вызваны противостоянием "северян" и "южан" - в парламент не прошли партии северных областей. Потому юг не поддерживает митингующих.



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Степной парламентаризм



Вечером 5 октября шеститысячная толпа заняла центральную площадь Бишкека - Ала-Тоо, к шести часам она подошла к воротам Белого дома, где заседает парламент, а также администрация президента, правительство, столичная мэрия и Генпрокуратура. Начались столкновения с силовиками, охранявшими объект. По данным СМИ, против митингующих применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Те в ответ кидали в полицейских камни, а также сожгли одну патрульную машину.



По данным представителей минздрава республики, пострадали как минимум 590 человек, из них 150 госпитализированы, один погиб.



К 10 часам вечера протестующие вошли в Белый дом, он до сих пор находится под их контролем. После этого толпа направилась в сторону Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) с тем, чтобы освободить из СИЗО экс-президента (2011–2017) Алмазбека Атамбаева. Политик был вызволен, он присоединился к демонстрантам на площади Ала-Тоо.



Как рассказали "Известиям" жители Бишкека, протесты продолжались всю ночь, однако 6 октября на улицах остались только малочисленные группы активистов оппозиции по типу дружинников - они следят за соблюдением порядка.



Участники акции протеста у здания Белого дома в Бишкеке, 5 октября 2020 года



- Если вчера было +18, сегодня только +6, резкое похолодание. Поэтому людей на улице практически нет, только сотрудники Тазалыка (местный ЖЭК) убираются. Дружины организуются, чтобы защитить город от мародерства, - рассказал "Известиям" житель киргизской столицы Аскер.



По его словам, в соцсетях гуляет мем "Белорусы, вот вам мастер-класс" - накануне многие пользователи Сети из Белоруссии выражали поддержку киргизам и давали советы, как промывать глаза от слезоточивого глаза.



Россия призывает к мирному диалогу все стороны киргизского общества, заявил "Известиям" председатель комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников. При этом он также подчеркнул, что Москва не будет вмешиваться во внутриполитическую ситуацию в Киргизии, это внутреннее дело ее граждан.



ЦИК Киргизии признал недействительными итоги парламентских выборов



- Россия уже неоднократно наблюдала такого рода ситуации в Киргизии и всегда проявляла сдержанность. Это позволяло в конечном итоге наладить отношения с любым, кто приходил на пост президента. Я считаю, что и сейчас не нужно бежать впереди паровоза. Киргизы сами решат все свои вопросы, - заверил глава комитета.



И президента тоже



Утром 6 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выпустил обращение к нации, в котором заявил, что некоторые политические силы в стране, воспользовавшись итогами парламентских выборов, попытались захватить власть в республике.



Он также признал: ЦИК следует "тщательно расследовать нарушения" на парламентских выборах и "при необходимости аннулировать результаты". Лидер страны отметил, что накануне силовики по его распоряжению не открывали огонь, чтобы не подвергать опасности жизнь граждан. Власти республики предприняли в этой ситуации "все возможные меры, чтобы не допустить обострения", подчеркнул Жээнбеков.



Президент Киргизии назвал протесты в стране попыткой захвата власти



- Я призываю лидеров политических партий успокоить своих сторонников и увести их из мест скопления. Я призываю все силы поставить судьбу страны выше политических амбиций и вернуться в правовое поле, - заявил президент.



Спустя три часа после выступления главы государства ЦИК республики признала итоги выборов недействительными в свете многочисленных жалоб на нарушения. Агентство "Кабар" со ссылкой на замглавы ЦИК пишет, что повторные выборы назначат в течение двух недель.



После этого заявления стало известно, что шесть оппозиционных партий республики создали координационный совет и провели совместную пресс-конференцию. На ней политики не исключили, что предложат президенту Жээнбекову добровольно сложить полномочия.



Они также призвали действующий парламент собраться и объявить новый состав кабмина. Экстренное заседание депутатов было назначено на 16 часов по бишкекскому времени (13:00 мск) и должно было пройти не в Белом доме, а в гостинице "Достук" - само здание парламента находится под контролем протестующих и непригодно для заседаний.



Однако по данным новостного портала Kg24, заседания 6 октября не будет - нет кворума. Часть членов парламента собралась в Доме кино, заседают за закрытыми дверями, представителей СМИ не пускают.



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Север и юг



Главным триггером нынешних протестов в Киргизии стали парламентские выборы 4 октября. На 120 мест в седьмой созыв претендовали 16 партий, но 7-процентный барьер преодолели только четыре.



Следует отметить, что свою роль сыграло и разделение страны по географическому признаку: все четыре партии, прошедшие в парламент, представляют юг Киргизии, в то время как "северяне" остались не у дел.



Страна считается президентско-парламентской республикой, однако это никак не отражено и не зафиксировано в ее конституции. Однопалатный парламент, или Жогорку Кенеш, - главный законодательный орган страны, депутаты избираются сроком на пять лет. Выборы проходят по пропорциональной схеме - одна партия не может получить абсолютное большинство, то есть более 65 мандатов.



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Как пояснил "Известиям" руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин, парламент в Киргизии играет значительную роль в политической жизни республики: место депутата позволяет влиять на очень многие вопросы, связанные с финансовыми потоками, бизнесом. Парламент формирует правительство. Именно поэтому результаты выборов вызвали такую реакцию.



Временное затишье



Политолог также пояснил, что главным локомотивом протестной волны остается разделение по принципу "север-юг". При Алмазбеке Атамбаеве явного доминирования "северян" еще не было, но при Сооронбае Жээнбекове все ключевые посты в стране заняли выходцы из трех областей - Ошской, Джалабадской и Баткенской, и это не устраивает "северян", подчеркнул эксперт.



- Говорить об отставке Жээнбекова еще вчера было невозможно - позиция власти казалась прочной. Однако сегодня после заявления ЦИК так уже не кажется. Уйдет Жээнбеков или нет - будет зависеть от того, как сложится соотношение сил между координационным советом и официальной властью, как на местах будет складываться ситуация. То, что постоянные представители правительства в северных областях оперативно еще ночью и утром сложили свои полномочия, указывает на то, что север поддерживает происходящее в Бишкеке, - отметил Андрей Грозин.



При этом на юге, по его словам, другая картина: на площади Оша собираются митингующие, выражающие острое недовольство протестами в столице.



- Там смотрят на эти события как минимум не так однозначно, как на севере. Налицо не классическая "цветная революция", как ранее в Армении или как сейчас в Белоруссии, скорее повторение того, что было в Кыргызстане в 2005 и 2010 годах. То есть то, что называется сейчас в официальной историографии Киргизии народными революциями, а по сути - власть выходцев из одного региона сменилась властью выходцев из другого, - пояснил политолог.



Наступившее сейчас относительное затишье в Бишкеке - временное, считает старший научный сотрудник РИСИ Аждар Куртов.



- Вчера "южане" не смогли быстро подтянуть силы, сейчас они будут организовываться, - рассказал эксперт "Известиям". - Это обязательно будет, но в какой форме, увидим в ближайшие дни.



При этом эксперт не исключил возвращения Алмазбека Атамбаева в политику - 6 октября адвокат экс-президента заявил, что ему изменили меру наказания на домашний арест. В случае отставки нынешнего лидера против него, скорее всего, тоже заведут уголовное дело, как это уже бывало в случае с предыдущими президентами - Аскаром Акаевым в 2005 году и Курманбеком Бакиевым в 2010-м. Оба политика бежали из Киргизии. Источник - Известия

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