Способны ли государственные власти США обуздать цифровых монстров? - В.Катасонов

07:20 07.10.2020 ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 06.10.2020



IT-гиганты – самостоятельный центр силы в политической жизни Америки



Я уже писал, что американские IT-гиганты (Amazon, Apple, Google, Facebook, Microsoft и некоторые другие) обрели огромную власть над США.



Еще недавно IT-гиганты были просто посредниками в передаче информации, а сегодня они уже пытаются диктовать государству свои условия: что считать "правильной" информацией, а что "неправильной". Выяснилось, что у них есть своя система ценностей, они начинают выступать в роли редакторов и цензоров проходящей через них информации, а при необходимости продвигать ту информацию, которая им кажется наиболее актуальной. Они уже не посредники, а активные творцы общественного мнения. Фактически IT-гиганты стали самостоятельным центром силы в политической жизни Америки.



Другим аспектом проблемы является то, что IT-корпорации устанавливают все более эффективный контроль над экономикой. Их влияние на многие отрасли и рынки достигло такой степени, что это входит в противоречие с американским антимонопольным законодательством. В то время как большинство отраслей американской экономики из-за распространения коронавируса "просели", корпорации IT-индустрии только укрепили свои позиции.



Трамп пытается бороться с политическим влиянием IT-гигантов. В конце мая он подписал указ об ответственности американских корпораций за контент материалов, размещаемых в их социальных сетях и передаваемых с помощью их сервисов. А ряд федеральных ведомств озадачились монопольными позициями IT-гигантов в экономике. В июле 2019 года стало известно, что американские власти начинают масштабное расследование в отношении четырех IT-компаний для проверки возможных нарушений с их стороны антимонопольного законодательства. Федеральная торговая комиссия США решила взять под надзор Amazon и Facebook, Минюст занялся расследованием Apple и Google. О начале собственного расследования объявили в палате представителей Конгресса США.



В конце июля состоялись специальные слушания в подкомитете по антимонопольной политике палаты представителей США. Надо отдать должное этому подкомитету: он готовился к слушаниям более года. В распоряжении властей оказалось больше 1,3 миллиона документов и сотни часов записей интервью. Слушания состоялись 29 июля и длились около пяти часов. На них были приглашены руководители четырех корпораций: Facebook, Apple, Google и Amazon. Соответственно, это были Марк Цукерберг, Тим Кук, Сундар Пичаи и Джефф Безос.



Сложность применения антимонопольного законодательства к IT-гигантам заключается в том, что далеко не всегда можно выявить такой признак монополии, как потери для потребителя. На первый взгляд, в случае с IT-компаниями все наоборот. Например, Amazon, специализирующаяся на интернет-торговле, отбирает клиентов у конкурентов путем занижения цен. У компании Google его YouTube и поисковая система являются бесплатными сервисами. Соцсети с мессенджерами Facebook бесплатны. Куча приложений у других компаний также бесплатны. Однако такая бесплатность является формой демпинга для захвата рынков. Когда рыночная экспансия завершается, ценовая политика монополии меняется на 180 градусов: начинается взвинчивание цен, они становятся необоснованно высокими. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Когда все пользователи цифровых сервисов окажутся в "мышеловке", бесплатный "сыр" исчезнет. Появится "сыр" платный, но он окажется многим "не по зубам" (не по карману).



Руководители всех четырех корпораций неплохо подготовились к слушаниям. Им было дозволено размесить на сайте палаты представителей Конгресса США свои краткие сообщения по теме слушаний. Естественно, компании попыталась представить себя в лучшем свете. А то, что конгрессмены называют "нарушением антимонопольного законодательства", с точки зрения Силиконовой долины является, наоборот, успехом. Причем успехом не отдельных IT-компаний, а всей Америки.



Джефф Безос в своем сообщении настаивал на том, что Amazon создает в американской экономике новые рабочие места, стимулируя в конечном счете производство товаров и занятость. Однако эксперты справедливо отметили, что Amazon фактически новых рабочих мест не создает, ибо является лишь посредником между производителями и потребителями. Amazon просто перетягивает одеяло на себя, так как увеличение продаж через электронные магазины империи Amazon оборачивается падением продаж за пределами этой империи.



Глава Apple Тим Кук оправдывал то, что созданный компанией магазин мобильных приложений App Store берет с покупателей комиссию в размере 30%: ведь спрос на мировом рынке на приложения бешеный, поэтому комиссия оправданна. Тем более что Apple не просто посредник, компания проверяет предлагаемые для реализации цифровые продукты. А в целом вклад компании в распространение цифровых услуг, по мнению Кука, неоценим: она продвигает новые цифровые продукты на рынок, стимулирует их разработку. Тем не менее многие считают, что указанная комиссия является монопольной рентой. Павел Дуров, создатель мессенджера Telegram, резко критикует за это Apple. По словам руководителя Telegram, Apple намеренно "вводит общественность в заблуждение", уверяя, что 30% являются справедливой комиссией для разработчиков, пользующихся услугами американской корпорации. Дуров заявил: "Все это звучит настолько вопиюще, что, казалось бы, такая 30-процентная дань не может существовать долго. Но ситуация сохраняется уже около 10 лет".



Что касается руководителя Facebook Цукерберга, он вообще считает, что конкуренция на цифровых рынках лишь усиливается, особенно со стороны иностранных компаний. Уж если и есть угроза монополизации цифровых рынков, то она исходит, прежде всего, от Китая. Отверг он и обвинения в том, что компания занимается агрессивным поглощениям и уничтожением конкурентов. Говоря конкретно о покупке Instagram и WhatsApp, Цукерберг пишет, что его компания вдохнула в них вторую жизнь. Мол, без Facebook большая часть человечества могла бы просто не узнать о существовании таких сервисов.



Руководитель Google Сундар Пичаи с гордостью сообщил, что принадлежащая корпорации операционная система Android осчастливила весь мир. Она имеет очень широкий диапазон применения – в смартфонах, планшетах, электронных книгах, ноутбуках, нетбуках, смартбуках, цифровых проигрывателях, наручных часах, фитнес-браслетах, телевизорах, проекторах, игровых приставках, очках Google Glass и других устройствах. Мол, благодаря использованию Android электронные устройства становятся дешевле и доступнее. Монополия повышает цены, а в данном случае, наоборот, имеет место их снижение. Да, Google, скромно замечает Пичаи, лидирует в мире по разработкам искусственного интеллекта, беспилотных автомобилей и много чего другого. Но это же здорово, ибо тем самым Google заставляет и другие компании шевелиться, стимулирует конкуренцию! Пичаи отверг заявления о том, что поисковая система Google стала мировым монополистом: мол, никто не заставляет людей насильно пользоваться поисковой системой Google.



Вел слушания глава подкомитета по антимонопольной политике юридического комитета палаты представителей демократ Дэвид Сисилини (David Cicilline). Он и другие конгрессмены заявили, что считают компании Facebook, Apple, Google и Amazon монополистами. Предварительное расследование показало, что они нещадно уничтожают конкурентов. Своих преимуществ в конкурентной борьбе они достигают за счет незаконного сбора информации о других компаниях, копирования и откровенного воровства чужих технологий, недружественных поглощений и т. п. Все четыре компании стали супермонополиями и злоупотребляют своей властью, игнорируют американское законодательство. Свое вступительное слово Дэвид Сисилини завершил словами: "Наши отцы-основатели не склонились перед королем. Мы же не должны преклоняться перед императорами онлайн-экономики".



Ответы четырех руководителей американского IT-бизнеса на вопросы конгрессменов, а также обнародованные на слушании документы помогли лучше понять ситуацию.



Во-первых, все гиганты американского IT-бизнеса ведут острую конкурентную борьбу не только с китайскими и другими иностранными корпорациями. Жесткая грызня наблюдается между отдельными корпорациями этой большой четверки.



Во-вторых, ни одна из компаний не стала отрицать, что стала тем или иным образом "фильтровать" информацию, поступающую в их сети и проходящую через их каналы связи. Они вынуждены были заняться таким "редактированием" и "фильтрацией" информации под давлением, с одной стороны, властей, с другой стороны, общественности. В осторожной форме руководители компаний заявили, что их больше устраивал старый порядок, когда компании выступали лишь в качестве ретрансляторов информации и не занимались ее анализом, считая это непрофильным для себя занятием.



В-третьих, хотя политический аспект деятельности IT-компаний не был предметом специального рассмотрения на заседании, ряд конгрессменов-республиканцев (Джим Джордан от штата Огайо, Мэтт Гетц от Флориды и др.) не преминул затронуть его. Были представлены неопровержимые доказательства вмешательства четверки в политику в интересах Демократической партии и их игр против Республиканской партии.



В-четвертых, все руководители корпораций аккуратно отклоняли почти все (за редкими исключениями) обвинения в нарушениях антимонопольного законодательства. Их главным аргументом против подобных обвинений стало то, что большинство сервисов предоставляются розничным пользователям бесплатно, а поглощения компаний-конкурентов трактуются как спасение нужных обществу цифровых технологий (которые, мол, в ином случае погибли бы вместе с компанией-банкротом).



Однако аргументы руководителей четверки конгрессменов не убедили. Расследование продолжается.



P.S. Президент США очень рассчитывает, что конгресс поможет ему поставить американские IT-гиганты на место. Сделать это, как он считает, надо до президентских выборов (гиганты явно настроены против Трампа). В тот день, когда в конгрессе проходили указанные слушания, глава Белого дома записал в Twitter: "Если конгресс не поступит справедливо в отношении больших технологических корпораций… я сделаю это сам с помощью исполнительного указа. В Вашингтоне в течение многих лет были одни лишь разговоры и никаких действий, и народ нашей страны уже сыт этим по горло". Источник - fondsk.ru

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