В Бишкеке снова сменился мэр. Обязанности будет выполнять Алмаз Бакетаев

07:24 07.10.2020

7 октября 2020, Бишкек - Мария ОРЛОВА

Сюжет: Беспорядки после выборов



Исполнять обязанности мэра Бишкека будет первый вице-мэр Алмаз Бакетаев. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе столичного муниципалитета.



По ее данным, решение накануне принял Координационный совет по урегулированию ситуации в городе, а Алмаз Бакетаев с ним согласился.



Напомним, накануне Азиз Суракматов подал в отставку. Народным мэром себя объявил Жоошбек Коеналиев, он даже успел издать приказ о сносе ограждения вокруг "Белого дома".