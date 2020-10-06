В Казахстане запретили дарить подарки госслужащим и членам их семей. Токаев смешит народ по-полной

07:31 07.10.2020

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции", сообщает Акорда.



Закон направлен на реализацию поручения Главы государства об установлении строгой ответственности за провокационные действия должностных лиц, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность или досудебное расследование.



Законом установлен полный запрет на подарки, материальное вознаграждение и предоставление услуг госслужащим и членам их семей за действия в пользу дарителя.



В соответствии с законом антикоррупционное законодательство распространено на лиц, принимающих в субъектах квазигосударственного сектора ключевые решения по закупкам и реализации проектов, финансируемых из государственного бюджета.



Также законом предусмотрены нормы, направленные на урегулирование отдельных вопросов совместной работы родственников в одной организации, информирования о коррупционных правонарушениях, жилищных выплат сотрудников антикоррупционной службы, создания комплаенс-служб в субъектах квазигосударственного сектора и другие.