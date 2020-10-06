АрмАрмия уверяет, что удерживает Джабраил отбивая все атаки противника

07:42 07.10.2020

Армянская армия нанесла азербайджанцам поражение под Джабраилом



В Минобороны Армении заявили, что азербайджанская армия утром 7 октября продолжила обстреливать Степанакерт и другие населенные пункты. При этом Армия обороны Арцаха смогла отбить наступление азербайджанских войск на Джабраил.



По словам армянских военных, в ночь на 7 октября противник попытался продвинуться по направлению к городу, однако, попал под массированный артиллерий обстрел. В результате были убиты свыше 60 солдат противника, уничтожены 22 единицы техники, еще несколько десятков машин были просто брошены на поле боя. Целых три усиленные бригады бежали. Армянское командование утверждает, что есть видеозапись боя. Кроме того, армянам удалось уничтожить крупную базу горюче-смазочных материалов противника на юго-восточном направлении, передает "Спутник Армения".



Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Джабраил пал под ударами его армии.