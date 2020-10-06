Анархия в Киргизии: Штурм Белого дома как национальная забава, - Д.Кокко

07:48 07.10.2020 Киргизам хватило одной ночи, чтобы свергнуть надоевшую власть

Дмитрий Кокко

6 окт. 2020



В воскресенье в Республике Кыргызстан прошли парламентские выборы в Жогорку Кенеша. Семипроцентный барьер прошли четыре из 16 партий, участвовавших в выборах. Две из которых - "Мекеним Кыргызстан" и "Биримдик" - связывают с действующей властью.



В парламент прошли две провластные партии "Мекеним Кыргыстан" Матримова - 23%, "Биримдик" Жээнбекова - 24%, а также "Бутун Кыргызстан" - 7% и "Кыргызстан" - 9%. Оппозиция не верит в результаты выборов из-за огромного числа нарушений. Доходило до того, что люди приходили проголосовать, а им отвечали, что за них уже проголосовали. Тринадцать партий, не прошедших семипроцентный барьер, подписали резолюцию о непризнании итогов выборов.



В понедельник лидеры некоторых оппозиционных партий объединились и призвали сторонников выйти на площадь "Ала-Тоо". Одними из первых на протесты вышли "Социал-демократы Кыргызстана" и "Мекенчил". К вечеру митингующих попытались разогнать сотрудники внутренних войск с использованием спецсредств, но встретили ожесточенное сопротивление. Той же ночью протестующие захватили здание парламента.



Во вторник президент Сооронбай Жээнбеков призвал оппозицию вернуться в правовое поле и пообещал пересмотреть результаты выборов. Впоследствии ЦИК республики отменил результаты голосования.



Сторонники различных политических сил перешли к захвату административных зданий. Протестующие освободили бывшего президента республики Алмазбека Атамблева и еще ряд приближенных к нему деятелей. В частности, под контролем различных политических находятся здание мэрии, Генпрокуратуры и МВД.



О политическом кризисе в Кыргызстане и путях его разрешения мы поговорили с директором киргизского аналитического центра "Религия, право и политика" Кадыром Маликовым.



"СП": - Что происходит в Киргизии? Какие сегодня стоят политические задачи?



- Сейчас самая главная задача перед всеми политическими силами - это войти в правовое поле законным путем. Начинается хаос, как и после любой революции или смены власти, начинается перераспределение на местах. В ближайшие нескольких дней решится уже вопрос. Вход в правовое поле означает мирную передачу власти и, самое главное, с разными политическими силами - и бывшей власти и действующей. Сесть всем вместе за стол переговор и придти к консенсусу, чтобы страна не скатилась в гражданский раскол по региональному и другим признакам.



"СП" - Риск гражданской войны существует?



- Нас это, конечно, очень тревожит и мы обращаемся как муфтият ко всем сторонам политических сил, выбирая нейтралитет, потому что мы вне политики. Мы говорим о том, что сейчас важно не допустить раскола по региональным и межнациональным признакам. Не допустить мародерства, чтобы все политические движения в своих рядах пресекали тех, кто призывает к различным противоправным действиям. Конечно, мы все понимаем, в первую очередь нам нужно войти в правовое поле и сохранить целостность населения, граждан, страны. Не допустить раскола, который происходил в Сирии, Украине и других странах. Все мы понимаем, что рано или поздно, если уже не участвует, будет задействован определенный внешний фактор - геополитический. Что произошло, то произошло, самое главное - избежать гражданской войны в целом.



Есть определенные опасные сигналы, если все политические силы не решат поставленную задачу: в первую очередь безопасность для населения и функционирование государственных правоохранительных органов, должная безопасность на границах, а также есть риски активизации подпольных ячеек. Весь спектр угроз взвален сейчас на плечи политических сил.



Как муфтият, мы напоминаем, что всегда нужно помнить о геополитическом факторе, о внешних сил. Например взять Россию и то, что происходит вокруг нее: Беларусь, Нагорный Карабах, получается такой пояс нестабильности вокруг России и, естественно, Китая. Поэтому нас беспокоит влияние внешних сил определенных. Главное - это целостность, безопасность, стабильность.



"СП": - Вы говорите, что существует раскол. Раскол по политическим предпочтениям?



- Вы сами понимаете, региональный фактор у нас всегда был - смена президентов то с юга, то с севера и сейчас повторяется ситуация как в 2010 году, только намного сложнее, потому что нет авторитетного лидера, который пришел бы и возглавил страну. Очень много партий, много интересов у каждой стороны. По сути, сейчас нет легитимности, ни один лидер не может сказать о себе, что он признанный авторитет как на севере, так и на юге. Поэтому сложилась очень опасная и хрупкая ситуация. На карту поставлено будущее Кыргызстана, территориальная и политическая целостность.



"СП": - Государственный переворот произошел за один день. Как у киргизов так быстро это получается?



- Действительно, это можно внести это в книгу рекордов Гиннесса - все произошло за два-три часа. Мне сложно сказать, наверное это наша специфика. Киргизия научена тремя революциями. Это уже как национальная игра - взятие Белого дома. В Киргизии есть народная игра Ордо, в которой нужно захватить ханскую ставку.



"СП": - Какие есть пути выхода из политического кризиса?



- Есть два легитимных пути решения: либо отставка президента, либо сейчас собирают парламент, который выносит импичмент. Возможно будут назначены новые выборы, но никто не знает, что будет завтра. Ни один политолог не может с точностью это определить. Очень много различных сил и подходов. Часть молодежи и вовсе недовольна. Модель все старая, приходят те же лица. Какая-то часть совсем не хочет видеть кого-то из старых политиков.



О функционировании органов власти и событиях в стране рассказала председатель экологического движения "Зеленый Кыргызстан" Бермет Борубаева.



"СП": - Что сейчас делается оппозицией для нормализации работы исполнительной власти и политических институтов?



- Различные политические группы пытались что-то сделать. Было создано два координационного совета оппозиции - один из бывших политиков и олигархов, второй делает молодежь. Эти структуры не обладают необходимыми легитимными полномочиями. Во Дворце спорта должны собраться депутаты предыдущего созыва. Идет работа по созданию платформы, в рамках которой будет происходить легитимизация всех последующих действий.



"СП": - Принципиален ли вопрос отставки действующего президента Сооронбая Жээнбекова?



- Фигура президента была полностью дискредитирована, он и до этого вызывал много недовольства. Абсолютное большинство не хочет, чтобы он занимал этот пост. Даже если он попытается сохранить власть, у него ничего не получится. Жээнбеков отдал приказ силового подавления протестов, по людям был отрыт огонь резиновыми пулями использовались светошумовые гранаты. Он направил силовую машину против мирных людей, больше ему никто не даст оставаться у власти.



"СП": - Глава государства будет держаться за власть?



- Он выступил с обращением к народу, где призвал действовать в рамках закона и не чинить насилие. Призвал собраться для обсуждения ситуации с политическими партиями. Конечно, его уже никто не слышал. Смысла партиям встречаться с президентом нет. Вчера у него был шанс выйти к народу, признать фальсификации и отменить выборы, он этого не сделал.



"СП": - Кто сейчас контролирует административные здания и государственные органы, которые были захвачены в ходе протестов?



- В Белый дом, как я понимаю, сейчас уже может заходить кто угодно, его никто особо не контролировал. В некоторые государственные органы пришли представители партий и сказали, что они там главные. Таким образом захватили Генпрокуратуру, МВД и мэрию Бишкека. В этом смысле творится полная анархия - самовыдвижение на государственные посты людей без каких-либо на то оснований. На этом фоне продолжаются протесты, они идут не только в Бишкеке.



"СП": - В случае отставки президента, кто возглавит страну?



- В случае отставки его место займет исполняющий обязанности, пока не будет избран новый президент. Единой кандидатуры нет, поэтому и происходит такой беспорядок. Очень много самовыдвиженцев из тех людей, которым не доверяют. Источник - svpressa.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602046080

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Указ Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года №427

- Указ Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года №428

- А. Мамин: насыщение внутреннего рынка отечественным продовольствием - стратегическая задача Правительства

- Депутаты займутся разработкой законопроекта по поддержке социального предпринимательства

- Администрация президента Токаева: исторический очерк. Часть 4. Карантинное

- Правительство приняло Комплексный план развития фармацевтической промышленности до 2025 г.

- В работе депутатов Мажилиса десятки актуальных законопроектов

- Кадровые перестановки

- У кого аппарат больше?

