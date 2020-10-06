Власть в Киргизии делят "Комиссар Каттани" и бунтовщики, - В.Панфилова

07:54 07.10.2020

Местонахождение президента Жээнбекова неизвестно

Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

6.10.2020



Протестующие в Доме правительства. Государственные офисы были захвачены еще в ночь на 6 октября.

Президент Сооронбай Жээнбеков 6 октября обвинил некоторые политические силы в попытке захвата власти Киргизии. Он призвал соотечественников сохранять мир, не поддаваться на провокации и... исчез. В его отсутствие власть перешла к захватчикам Белого дома (резиденция президента и правительства), которые назвали себя Координационным советом и приступили к формированию "правительства народного доверия".



В Координационном совете назвали запоздалым предложение Жээнбекова лидерам оппозиционных партий начать переговоры. Пресс-секретарь президента Толгонай Стамалиева заявила, что глава государства находится в Бишкеке и контролирует ситуацию. Источник "НГ" сообщает, что он ведет переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на предмет эвакуации из Киргизии.



В спешно сформированный Координационный совет вошли представители 30 политических партий, и возглавил его лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров. В совет также вошли освобожденные ночью политические заключенные и бывшие высокопоставленные чиновники, обвиненные в коррупции по "делу Бишкекской ТЭЦ", а также экс-президент Алмазбек Атамбаев. В настоящее время обсуждается формирование правительства народного доверия.



Уже назначен новый глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ). Им стал Омурбек Суваналиев, за жесткую борьбу с криминалом получивший прозвище Комиссар Каттани. Распределены между бунтовщиками другие правительственные должности. Дележ идет непросто, потому как появилось сразу несколько глав одних и тех же министерств и ведомств. Особо лакомым куском оказался главный телеканал Киргизии – КТРК. На контроль над ним претендует целый ряд политических групп. Это вызвало недовольство молодых оппозиционеров, участвовавших в свержении власти. Они требуют проведения люстрации и недопущения старых кадров к руководству страной.



5–6 октября в Киргизии произошел третий по счету государственный переворот. Первый – в 2005 году, второй – через пять лет. Причиной нынешнего стала фальсификация итогов выборов в парламент, прошедших в воскресенье. По данным ЦИКа, убедительную победу одержали две провластные партии – "Бимидик" и "Мекеним Кыргызстан". Во вторник ЦИК признала выборы недействительными. По словам члена Центризбиркома Гульнары Джурабаевой, обсуждался также вопрос о самороспуске ЦИКа. "Я считаю, что этой избирательной кампанией мы дискредитировали себя, и поэтому самым лучшим и правильным в этом случае будет решение о досрочном сложении полномочий", – считает она.



Во вторник депутаты Жогорку Кенеш (парламент) шестого созыва, еще не сложившие мандаты, попытались собраться на заседание, чтобы избрать нового спикера и премьер-министра Киргизии и как-то сохранить ситуацию в конституционном поле. Но возникшие разногласия привели к тому, что парламентарии разделились на две группы. Одна собралась в гостинице "Достык", другая – в Доме кино. Кворума при этом не оказалось нигде. Стало известно, что на пост главы кабинета министров обсуждалась кандидатура освобожденного минувшей ночью из колонии экс-депутата Садыра Жапарова.



"Это требование улицы" – сказал радио Азаттык (киргизская служба Радио "Свобода") политолог Кадыр Жумагулов, участвовавший в заседании. (Садыр Жапаров, в 2018 году приговоренный к 11 с половиной годам заключения в колонии усиленного режима, был признан виновным в организации митинга в Караколе в 2013 году с требованием национализировать золоторудное месторождение "Кумтор", разрабатываемое канадскими инвесторами, и захвате в заложники тогдашнего губернатора Эмильбека Каптагаева. – "НГ").



По словам депутата Дастана Бекешева, только парламент как единственный легитимный на сегодня орган может дать согласие на назначение на должность и.о. премьер-министра. Но 32 парламентария выступили против кандидатуры Жапарова. Сам он заявил, что не против возглавить правительство, если "поддержит народ и парламент".



В среду депутаты повторят попытку собраться на заседание и выбрать премьера. Второй вопрос в повестке дня – объявление импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову и назначение даты новых выборов в Жогорку Кенеш, которые, согласно Конституции, должны состояться не позднее 45 дней после неудавшихся.



Напомним, что итоги выборов 4 октября вызвали недовольство в обществе. Утром 5 октября под песню Виктора Цоя "Мы ждем перемен" на центральной площади Бишкека собралось до 15 тыс. человек, требующих отмены итогов выборов и проведения новых. Ближе к вечеру начался штурм "Белого дома". В ответ милиция применила спецсредства и начались столкновения, завершившиеся глубокой ночью захватом всех основных государственных офисов. Увечья различной тяжести получили более 600 человек, один раненый скончался.



Акции протеста прошли также и в других городах, в том числе в Оше – "столице" юга республики, родине правящего клана. Митингующие при этом захватили золоторудное месторождение "Джеруй", инвесторами которого являются российские компании, вложившие в разработку 180 млн долл. после подписания соответствующего соглашения на уровне президентов Сооронбая Жээнбекова и Владимира Путина. Приостановлены работы и на другом золоторудном месторождении в Терек-Сай, принадлежащем Турции.



Во вторник Асылбек Жээнбеков – брат президента, попытался поднять южан в защиту рухнувшей власти, но земляками не был услышан.



"Простого сценария развязки не видно. Можно не сомневаться только в том, что будут беспорядки. Все зависит от того, как кланы смогут между собой договориться", – сказал "НГ" эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев. Он пояснил причины недовольства: "На выборах победили два южных клана: "Биримдик" – Жээнбековых и "Мекеним Кыргызстан" – Матраимовых. Плюс небольшими долями в парламент проходили их ближайшие соратники. Все южане. Северные кланы – не у дел. Именно это обстоятельство заставило их объединиться в некую коалицию. Налицо традиционный региональный конфликт". По словам Князева, сейчас все зависит от того, смогут ли договориться и объединиться Жээнбековы с Матраимовыми и какие средства они будут применять. Админресурс они уже потеряли, и теперь остается договариваться с севером. Но север пойдет на сделку только в том случае, если будет обладать большинством в парламенте и ключевыми постами в правительстве.



Кто придет к власти в Киргизии с точки зрения интересов России особого значения не имеет: по мнению Князева, политика последних лет будет продолжена. "России лучше сейчас дождаться появления реальных руководителей и только потом действовать", – сказал "НГ" Князев.