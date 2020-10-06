Пекин готовит население к войне с Америкой из-за Тайваня, - В.Скосырев

07:55 07.10.2020

Китай предрекает Соединенным Штатам судьбу Советского Союза



Владимир Скосырев

6.10.2020



Военные Тайваня регулярно проводят учения по отражению атаки КНР.

США и Тайвань проводят двухдневную конференцию, на которой обсуждаются запросы острова на поставки американской военной техники. Но Китай считает Тайвань своей отколовшейся провинцией и заявляет, что начнет войну, если он провозгласит независимость. Причем чем теснее становятся связи Вашингтона с Тайбэем, тем чаще эту угрозу повторяют китайские медиа. В видео, выпущенном в эфир армией, хор, как в СССР до 1941 года, запевает: "Если завтра война…" Поток таких передач онлайн сопровождают изображения пуска баллистических ракет и мощных взрывов. Американские комментаторы выражают тревогу, как бы такая пропаганда на фоне резкого ухудшения американо-китайских отношений не увеличила риск непреднамеренных столкновений.

Американские и тайваньские чиновники и офицеры обсуждают по видеосвязи, какие виды вооружений лучше всего подойдут острову для обороны от возможной атаки со стороны КНР. Напряженность в Тайваньском проливе резко возросла в последние два месяца после того, как США послали на Тайвань двух высокопоставленных чиновников – министра здравоохранения Алекса Азара и заместителя госсекретаря Кейта Крача. Пекин расценил эти визиты как провокационные и направил свои самолеты в зону идентификации противовоздушной обороны, провозглашенную в одностороннем порядке Тайбэем. Причем 37 раз самолеты КНР пересекали среднюю линию в проливе между островом и материком.



Как отмечает New York Times, Китай сейчас втянут в конфликты не только вокруг Тайваня, но и в Южно-Китайском море, в Гималаях. Если Китаю напрямую будет брошен вызов на любом из этих фронтов, то председатель КНР Си Цзиньпин, который настроил публику на решительный отпор врагам, пойти на уступку не сможет.



"Если завтра война, если завтра в поход, будь сегодня к походу готов". Эти слова напевали перед Великой Отечественной войной советские люди. А сегодня в Китае на ТВ и в интернете на фоне картинок воинов в камуфляже, бегущих в атаку, хор исполняет песню такого же содержания. Противник – это США и Тайвань. Пропаганду сопровождали учения, во время которых отрабатывались реальные удары ракетами наземного и воздушного базирования.



Газета Global Times, голос "ястребов" в Коммунистической партии Китая, предупредила, что США играют с огнем, поддерживая Тайвань. А президент Тайваня Цай Инвэнь будет "стерта с лица земли", если выступит против суверенитета Китая.



В беседе с "НГ" Василий Кашин, ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН, сказал: "Главная проблема Тайваня – то, что он имеет небольшую территорию и находится в непосредственной близости от КНР. Его территория простреливается насквозь. Поэтому ключевыми элементами его обороны являются, во-первых, зенитные ракетные комплексы и береговые комплексы противокорабельных ракет, во-вторых, морское минное оружие, вертолеты, самолеты. Но вопрос в том, можно ли обеспечить их функционирование в условиях полномасштабного конфликта. Большие надежды Тайвань возлагает на свою программу строительства подводных лодок. Единственная страна, которая продает острову оружие, – это США. Но они строят только атомные подлодки. Однако американцы передают тайваньцам многие ключевые элементы для подлодок".



Не вызывает сомнения, что КНР способна захватить Тайвань. На тайваньские войска никто не надеется как на силу, способную отстоять остров. Их задача состоит только в том, чтобы продержаться достаточно долго, пока США сконцентрируют достаточную группировку в регионе, чтобы вмешаться, полагает эксперт.



"Что касается предполагаемых гарантий Америки прийти на помощь острову, то это путь к прямой конфронтации с Китаем. Ведь Тайвань входит в число его коренных интересов. Ни один китайский лидер не может сделать шаг назад в этом вопросе. В то же время американский закон 1979 года об отношениях с Тайванем вводил элемент неопределенности. Он давал президенту США возможность применить силу, но не предоставлял таких гарантий Тайваню. Этот закон остается в силе и дает американцам определенную свободу рук", – заключил Кашин.



Бонни Глейзер, эксперт по Китаю в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, говорит, что воинственная риторика в китайских СМИ – это не просто шумиха. Она отражает настроения в китайском истеблишменте. В КНР многие думают, что Америка переживает упадок. Эрик Ли, попечитель Фуданьского университета в Шанхае, одного из ведущих университетов страны, говорит, что предвыборная схватка между двумя почти 80-летними политиками – Дональдом Трампом и Джозефом Байденом – напоминает время Брежнева, Андропова и Черненко в Советском Союзе. В отличие от США Китай развивается не по нисходящей, а движется к новым высотам. Поэтому он не боится противостояния с Америкой.