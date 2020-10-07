Д.Ашимбаев: Казахстанский госаппарат имеет две постоянно меняющихся стадии - расширение и сжатие

08:04 07.10.2020

У кого аппарат больше?



07.10.2020



Данияр Ашимбаев



Как-то уже писал, что казахстанский госаппарат имеет две постоянно меняющихся стадии - расширение и сжатие.

Процесс можно описать на примере.

Общественность, депутаты, эксперты, СМИ в какой-то момент начинают писать, что, мол, никто не занимается проблемами, скажем, молодежной политики.

Власть реагирует и создает соответствующее министерство.

Потом возникает необходимость в отдельном органе по экологии, земельным ресурсам, космическим исследованиям и т.д.

Потом все те, кто требовал создания новых структур, вдруг замечают: "Боже, какой у нас раздутый госаппарат!".

И начинается срочная его оптимизация.

Проходит время.

И снова начинается: бу-бу-бу, государству нужен отдельный орган по...

Так вот, в 2016 году создали 3 министерства (информации и коммуникаций, по делам религий и гражданского общества, оборонной и аэрокосмической промышленности), 1 упразднили (по делам государственной службы).

в 2017 году создали 2 (труда и социальной защиты населения, здравоохранения), упразднили 1 (здравоохранения и социального развития).

в 2019 году создали 2 (торговли и интеграции, экологии, геологии и природных ресурсов), упразднили 1 (информации и коммуникаций).

в 2020 году создали 1 (по чрезвычайным ситуациям).

Так, еще в прошлом году АДГСПК разделили на 2 агентства и создали АРРФР.

В этом году созданы АСПИР и АЗРК.

То есть, с момента прошлого "сжатия" аппарат разросся.

Число госорганов, подчиненных президенту, выросло до 12, министерств - до 18.

По законам жанра подходит время очередного сжатия, хотя, представляется, еще 2-3 ведомства в течение года вполне могут возникнуть.

Какие же ведомства на данный момент максимально раздуты?

Больше всего замов у Бейбута Атамкулова (МИИР) - 6 единиц, на втором месте - Тургумбаев, Тлеуберди, Омаров, Жамаубаев и Ногаев (по 5).

Больше всего комитетов у того же Атамкулова (6). Потом идут Балаева, Жамаубаев и Мусин (по 5).

По департаментам лидирует Даленов (23) и Жамаубаев (22).

Разбухающий аппарат в какой-то момент по законам жанра теряет управляемость.

И по логике на разделение вскоре пойдут МИИР, МНЭ и Минфин.

Но ненадолго.

По тем же законам затем начнется оптимизация министерств и агентств.

***

МВД

- 5 замминистра

- 4 комитета

- 15 департаментов

Минздрав

- 3 вице-министра

- 2 комитета

- 17 департаментов

МИИР

- 6 вице-министров

- 6 комитетов

- 16 департаментов

МИД

- 5 замминистра

- 2 комитета

- 17 департаментов

МИОР

- 4 вице-министра

- 5 комитетов

- 12 департаментов

МКС

- 3 вице-министра

- 3 комитета

- количество департаментов на сайте не указано

МНЭ

- 4 вице-министра

- 3 комитета

- 23 департамента

МО

- 4 замминистра

- 5 департаментов МО + 5 департаментов ГШ

МОН

- 4 вице-министра

- 4 комитета

- 10 департаментов

МСХ

- 5 вице-министров

- 3 комитета

- 12 департаментов

МТИ

- 4 вице-министра

- 2 комитета

- 12 департаментов

МТСЗН

- 4 вице-министра

- 1 комитет

- 14 департаментов

МФ

- 5 вице-министров

- 5 комитетов

- 22 департамента

МЦРИАП

- 4 вице-министра

- 5 комитетов

- 14 департаментов

МЭГПР

- 4 вице-министра

- 4 комитета

- 13 департаментов

МЭ

- 5 вице-министров

- 1 комитет

- 14 департаментов

МЮ

- 3 вице-министра

- 15 департаментов

МЧС

- в стадии формирования