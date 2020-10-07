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Д.Ашимбаев: Казахстанский госаппарат имеет две постоянно меняющихся стадии - расширение и сжатие
08:04 07.10.2020

У кого аппарат больше?

07.10.2020

Данияр Ашимбаев

Как-то уже писал, что казахстанский госаппарат имеет две постоянно меняющихся стадии - расширение и сжатие.
Процесс можно описать на примере.
Общественность, депутаты, эксперты, СМИ в какой-то момент начинают писать, что, мол, никто не занимается проблемами, скажем, молодежной политики.
Власть реагирует и создает соответствующее министерство.
Потом возникает необходимость в отдельном органе по экологии, земельным ресурсам, космическим исследованиям и т.д.
Потом все те, кто требовал создания новых структур, вдруг замечают: "Боже, какой у нас раздутый госаппарат!".
И начинается срочная его оптимизация.
Проходит время.
И снова начинается: бу-бу-бу, государству нужен отдельный орган по...
Так вот, в 2016 году создали 3 министерства (информации и коммуникаций, по делам религий и гражданского общества, оборонной и аэрокосмической промышленности), 1 упразднили (по делам государственной службы).
в 2017 году создали 2 (труда и социальной защиты населения, здравоохранения), упразднили 1 (здравоохранения и социального развития).
в 2019 году создали 2 (торговли и интеграции, экологии, геологии и природных ресурсов), упразднили 1 (информации и коммуникаций).
в 2020 году создали 1 (по чрезвычайным ситуациям).
Так, еще в прошлом году АДГСПК разделили на 2 агентства и создали АРРФР.
В этом году созданы АСПИР и АЗРК.
То есть, с момента прошлого "сжатия" аппарат разросся.
Число госорганов, подчиненных президенту, выросло до 12, министерств - до 18.
По законам жанра подходит время очередного сжатия, хотя, представляется, еще 2-3 ведомства в течение года вполне могут возникнуть.
Какие же ведомства на данный момент максимально раздуты?
Больше всего замов у Бейбута Атамкулова (МИИР) - 6 единиц, на втором месте - Тургумбаев, Тлеуберди, Омаров, Жамаубаев и Ногаев (по 5).
Больше всего комитетов у того же Атамкулова (6). Потом идут Балаева, Жамаубаев и Мусин (по 5).
По департаментам лидирует Даленов (23) и Жамаубаев (22).
Разбухающий аппарат в какой-то момент по законам жанра теряет управляемость.
И по логике на разделение вскоре пойдут МИИР, МНЭ и Минфин.
Но ненадолго.
По тем же законам затем начнется оптимизация министерств и агентств.
***
МВД
- 5 замминистра
- 4 комитета
- 15 департаментов
Минздрав
- 3 вице-министра
- 2 комитета
- 17 департаментов
МИИР
- 6 вице-министров
- 6 комитетов
- 16 департаментов
МИД
- 5 замминистра
- 2 комитета
- 17 департаментов
МИОР
- 4 вице-министра
- 5 комитетов
- 12 департаментов
МКС
- 3 вице-министра
- 3 комитета
- количество департаментов на сайте не указано
МНЭ
- 4 вице-министра
- 3 комитета
- 23 департамента
МО
- 4 замминистра
- 5 департаментов МО + 5 департаментов ГШ
МОН
- 4 вице-министра
- 4 комитета
- 10 департаментов
МСХ
- 5 вице-министров
- 3 комитета
- 12 департаментов
МТИ
- 4 вице-министра
- 2 комитета
- 12 департаментов
МТСЗН
- 4 вице-министра
- 1 комитет
- 14 департаментов
МФ
- 5 вице-министров
- 5 комитетов
- 22 департамента
МЦРИАП
- 4 вице-министра
- 5 комитетов
- 14 департаментов
МЭГПР
- 4 вице-министра
- 4 комитета
- 13 департаментов
МЭ
- 5 вице-министров
- 1 комитет
- 14 департаментов
МЮ
- 3 вице-министра
- 15 департаментов
МЧС
- в стадии формирования

Источник - nomad.su
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