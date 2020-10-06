Бунт проигравших. Киргизию занесло на перевороте, - "Къ"

08:09 07.10.2020 Как президент республики оказался перед сложным выходом



Газета "Коммерсантъ" №183 от 07.10.2020, стр. 1В Киргизии за сутки произошел стремительный слом всей политической системы. После всего одной ночи протестов, в которых приняли участие несколько тысяч человек, ЦИК республики отменил результаты воскресных парламентских выборов. Вслед за этим начала сыпаться вся система власти: госчиновники рангом от премьер-министра и ниже писали заявления об отставке, силовики переходили на сторону народа. Члены парламента страны раскололись на две группы, не признающие решений друг друга. Остается вопрос, не станет ли жертвой революции президент Сооронбай Жээнбеков.



Протестный блицкриг



В ночь на вторник Бишкек напоминал Минск после президентских выборов 9 августа. Даже канал информации использовался тот же: белорусский Telegram-канал Nexta Live неожиданно стал распространять фото и видео из киргизской столицы. Хотя днем понедельника людей на главной площади - Ала-Тоо - было совсем немного, к вечеру стали расти и их число, и решимость. Как это уже было в 2005 и 2010 годах, протестующие атаковали Белый дом, где находятся парламент и администрация президента. Штурм удался, и затем в СМИ появились фотографии горящего здания. Но разрушительным пожар не был - его быстро локализовали.



Совсем бескровным противостояние не было: за ночь в больницы обратилось около 600 человек, один погиб. Силовики использовали и резиновые пули, и светошумовые гранаты, но, по словам очевидцев, не стали стоять до конца.



Собеседники "Ъ" объясняют это тем, что для этого пришлось бы применить огнестрельное оружие, чего стражи порядка делать не решились.

"Если при Акаеве и Бакиеве (прежние президенты страны - Аскар Акаев и Курманбек Бакиев.- "Ъ") были механизмы, как дать отмашку на жесткий сценарий, то в нынешней ситуации это было невозможно,- сказал "Ъ" киргизский политолог Кубат Рахимов (он был советником премьера Кубатбека Боронова, который во вторник подал в отставку).- К тому же уже вечером и победившие партии, и президент были готовы к переговорам. Однако силовики выполняли приказ до последнего - иначе бы не было пяти часов противостояния".



Протестующие не ограничились Белым домом. Они направились и к зданию Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ), где под стражей находился бывший президент Киргизии Алмазбек Атамбаев, который уже был осужден на 11 лет тюрьмы и должен был получить немного больше после рассмотрения других дел. Но, когда у здания собрались протестующие, охранявшие СИЗО силовики сдались и отпустили экс-президента, который в свое время отстреливался от спецназа.



Точно так же из разных изоляторов и тюрем вышли другие известные политики: экс-премьер Сапар Исаков, бывший руководитель аппарата президента Фарид Ниязов, экс-сотрудник 9-й службы ГКНБ Канат Сагымбаев и бывшие депутаты Равшан Жээнбеков и Садыр Жапаров. Как утверждает в разговоре с "Ъ" активист Адиль Турдукулов, который ночью был возле СИЗО ГКНБ, имена заключенных, которых следует отпустить, выкрикивали сами собравшиеся.



Для нас самих было сюрпризом, как быстро это все произошло,- рассказал активист.- Мы выкрикивали имена и Алмазбека Атамбаева, и депутата Садыра Жапарова, которого Атамбаев же и посадил".



Позднее освобождение экс-президента оформили юридически - суд перевел его под домашний арест.



А уже утром вторника действующий президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков выполнил главное требование протестующих, согласившись аннулировать результаты парламентских выборов. Вскоре решение утвердил ЦИК страны. Дата новых выборов должна быть объявлена в течение двух недель.



Однако, несмотря на эту уступку, никто уже не верил в жизнеспособность нынешней власти, и госчиновники начали массово подавать в отставку.

Так поступили премьер-министр, спикер парламента, полпреды правительства в Иссык-Кульской, Таласской и Нарынской областях, глава Баткенской области, мэры Бишкека и Джалал-Абада, а также директор государственной телерадиокомпании.



Бунт проигравших



Напомним, что толчком для протестов стали результаты воскресных парламентских выборов. Успеха на них сумели достичь всего четыре или пять партий (одна из них балансировала на грани попадания в парламент) - остальные политические силы не смогли преодолеть порог в 7%. Они и вывели своих сторонников на центральную площадь Бишкека. В первую очередь речь идет о таких силах, как "Республика" и "Ата Мекен" ("Отечество"), возглавляемых известными киргизскими оппозиционерами Омурбеком Бабановым и Омурбеком Текебаевым, "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан"), "Замандаш" ("Современник") и Социал-демократическая партия Киргизии - вернее, то ее крыло, которое сохранило верность своему основателю Алмазбеку Атамбаеву после его ареста.



Первое и второе места на выборах, результаты которых теперь отменены, заняли партии с юга - "Биримдик" ("Единство") и "Мекеним Кыргызстан" ("Мой родной Кыргызстан"). Отметим, что "южный блок" в политической системе страны представляет и президент Жээнбеков.



Как считают многие собеседники "Ъ" в Бишкеке, эти две партии имели в своем распоряжении несоизмеримо большие, чем у остальных, бюджеты, что и помогло им добиться победы с большим отрывом.

В список партии "Биримдик" входит родной брат президента Асылбек Жээнбеков, а партию "Мекеним Кыргызстан" финансировал экс-замглавы таможни Раимбек Матраимов по прозвищу Раим-миллион. Он прославился как лидер крупной коррупционной схемы, которую описали в своем расследовании журналисты ряда изданий и исследовательских центров, в частности "Азаттык" (местной редакции "Радио "Свобода""), OCCRP и Kloop.kg.



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Парадоксально, но накануне выборов практически все эксперты и политики, включая оппозиционеров, утверждали: избирательная кампания прошла достаточно честно, а президент Сооронбай Жээнбеков дистанцировался от всех политических сил, в том числе от той, в которой состоит его брат.



Но позднее оппозиционеры дали понять: хотя при самом подсчете голосов нарушений не было и даже не могло быть из-за электронных урн, богатые кланы Жээнбековых и Матраимовых просто подкупали избирателей.

Называется и конкретная цена голоса - 2 тыс. сомов, курс которых практически равен рублю. "Лидирующие партии, кажется, не поняли, что, получив столь желанный контрольный пакет в парламенте, выстроив конструкцию из трех-четырех удобных партий, не учли момент, что оппозиция должна быть тоже представлена,- считает Кубат Рахимов.- И научившись работать с электронными урнами, технологии за пределами этих гаджетов были использованы иезуитски. Были и открепительные талоны, за счет чего некоторые партии дотягивали до минимального порога во всех регионах. Да и стимулирование различного рода - это тоже достаточно распространенная для страны практика. Это не обязательно деньги. Могут пообещать отремонтировать дороги, установить освещение, канавы".



Координационный совет против временного правительства



Самым сложным вопросом в киргизском кризисе остается формирование новых легитимных органов власти. "Я легитимный президент, и у меня большая роль как у легитимного президента,- заявил в интервью BBC Сооронбай Жээнбеков.- Я должен объединить их (политические силы.- "Ъ") и должен быть готов провести с каждым из них переговоры".



Однако господин Жээнбеков сам признает сложность своего положения.

"Сегодня стало понятно, что в итоге это все нацелено на то, чтобы я покинул должность. Как мы все видим, они не только оспаривают результаты выборов. С утра мы проходим то, что было дважды в стране (свержение президента.- "Ъ"). Мы снова вернулись к этому. Я призываю все стороны прекратить это".



Но прекращать никто даже не думает. Вечером центр политической жизни страны переместился в столичный отель "Достук", где заседали некоторые депутаты нынешнего созыва парламента. Спокойным заседание назвать было нельзя - во время него в гостиницу пытались ворваться неизвестные люди. Легитимность текущего созыва под сомнение никем не ставилась, и потому депутаты на излете своего мандата избрали нового спикера - Мыктыбека Абдылдаева из фракции "Бир Бол". А затем и исполняющего обязанности премьера - того самого Садыра Жапарова, освобожденного из тюрьмы ночью. В 2018 году он был осужден на одиннадцать с половиной лет за организацию митинга и захват в заложники губернатора Иссык-Кульской области. Вечером он был оправдан Верховным судом страны.



В то же время другая часть депутатского корпуса заседала во вторник за закрытыми дверями в Доме кино - и эти люди с избранием господина Жапарова не согласились.

В среду депутаты планируют обсудить идею объявления импичмента президенту Сооронбаю Жээнбекову. Эта процедура сложна и сначала требует создания специальной комиссии. Но оппозиционеры допускают, что это может не потребоваться. "Легитимность главы государства не вызывает вопросов, он всенародно избранный президент, но в складывающейся в Киргизии ситуации ему будет предложено добровольно написать заявление о сложении полномочий",- заявил агентству "Интерфакс" экс-премьер страны Темир Сариев, который теперь входит в Координационный совет оппозиционных партий. Вместе с ним в новую структуру, созданную во вторник, вошли уже упомянутые Омурбек Бабанов, Омурбек Текебаев, а также лидер партии "Бутун Кыргызстан" Адахан Мадумаров и экс-депутат Равшан Жээнбеков (он не родственник президента). Кстати, присутствие в совете уроженца Ошской области господина Мадумарова не позволяет представить события как однозначный реванш северных сил против южных.



Однако главного героя минувшей ночи - отпущенного из СИЗО ГКНБ Алмазбека Атамбаева - в Координационном совете оппозиции представить сложно. Господина Текебаева он в свое время отправил в тюрьму, а господина Бабанова вынудил уехать в Россию.



Поэтому ожидается, что экс-президент сформирует собственную политическую силу.

Хотя во вторник он сделать этого не смог - как рассказал экс-премьер Сапар Исаков, после освобождения господин Атамбаев почувствовал себя плохо и даже не приехал на встречу со сторонниками.



Возможность столкновения оппозиционеров между собой в беседе с "Ъ" признал, в частности, член Координационного совета Темир Сариев. "Все очень плохо. Есть несколько центров принятия решений, некоторые партии пытаются создать какой-то блок",- сказал он, уточнив, что легитимные решения сейчас может принимать только парламент.



Кирилл Кривошеев; Кабай Карабеков, Бишкек Источник - mk.ru

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