Российский Газпром полностью прекратил покупки газа в Узбекистане, нарастив их в Туркменистане

08:57 07.10.2020

Российская транснациональная энергетическая компания "Газпром" с начала 2020 года (как минимум до конца июня) прекратила покупки природного газа в Узбекистане. Об этом сообщается в меморандуме нового выпуска еврооблигаций "Газпрома", основанного на данных за первые 6 месяцев 2020 года.



Между тем, в 2019 году "Газпром" купил в Узбекистане 7,6 млрд куб. м газа (в том числе 3,3 млрд куб. м газа в первом полугодии), 6,7 млрд куб. м в 2018 и 7,2 млрд куб. м в 2017 году, - говорится в документе.



За первую половину этого года "Газпром" нарастил закупки газа в Туркменистане – с 1,2 млрд куб. м за первое полгода 2019 года до 1,7 млрд куб. м. Закупки в Казахстане сократились с 5,4 млрд куб. м до 4,1 млрд куб. м.



Суммарно за полгода покупки "Газпромом" газа в Центральной Азии упали с 9,9 млрд куб. м до 5,8 млрд куб. м за январь-июнь 2019.



Как отмечает "Интефакс", единственный комментарий в этом году от "Газпрома" пришел в конце апреля, когда спрос на мировом рынке драматически обвалился из-за ограничительных мер на фоне пандемии коронавируса. Начальник департамента 512 "Газпрома" Дмитрий Хандога предоставил ответ, в котором допустил маневры с закупками центральноазиатского газа. К этому моменту "Газпром" не закупал узбекский газ уже четыре месяца.



Российская нефтяная компания "Лукойл" тоже сообщила о снижении добычи газа в Узбекистане по итогам первого квартала. Это произошло из-за сокращения спроса на узбекский газ в Китае на фоне пандемии. В июне добыча российской компании снижалась до уровня около 40% от проектной мощности, а в августе она полностью остановила производство на одном из проектов и прекратила экспорт газа из Узбекистана в Китай.



Согласно отчету по Международным стандартам финансовой отчетности, сейчас объем его суточной добычи составляет примерно 20% от проектной мощности.