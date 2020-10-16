Кум-Добо. Демократия по-кыргызски. Акима и участкового побили и привязали к дереву

15:45 07.10.2020

Жители села Кум Добо в Кочкорском районе привязали к дереву односельчанина и участкового. Люди были недовольны тем, что они начали стрелять из ружья, когда сельчане пришли поговорить с главой сельской управы.



В столице Киргизии минувшей ночью проходили протестные акции, митингующие были недовольны итогами парламентских выборов.



Люди выходили на митинги и в селах. Так, жители села Кум Добо привязали к дереву председателя села и участкового.



Как уточняет агентство "24.kg", жители села пришли домой к председателю Майрамбеку Асанбаеву и стали требовать, чтобы он ушел в отставку. Однако чиновник вызвал участкового, который начал стрелять из ружья в воздух. В итоге их привязали к дереву.



"Пострадавших нет, этих двух связали, ждут правоохранителей", - пояснил пользователь Твиттера.



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