Администрация президента Токаева: исторический очерк. Часть 4. Карантинное, - Д.Ашимбаев

15:51 07.10.2020 ...15 марта президент ввел чрезвычайное положение в стране с 8 часов 16 марта до 7 часов



Данияр Ашимбаев, TURAN PRESS, 6 октября



2 января 2020 года поселок Затобольск Костанайской области был переименован в город Тобыл.

9 января первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками Мереке Кучекбаев назначен командующим войсками регионального командования "Астана".

15 января замминистра внутренних дел Рашид Жакупов отправлен на пенсию.

16 января Калмуханбет Касымов назначен начальником Службы государственной охраны вместо Ануара Садыкулова, Асет Исекешев - помощником президента – секретарем Совета безопасности вместо Касымова, Ануар Садыкулов - зам. председателя КНБ – директором Службы специального назначения "А", зав. отделом военной безопасности и обороны СБ Талгат Мухтаров - зам. начальника Службы государственной охраны вместо Азимхана Джусипова.

17 января Канат Джумабаев назначен исполнительным директором Фонда первого президента вместо Исекешева.

21 января председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Абылкаир Скаков стал акимом Павлодарской области вместо арестованного Булата Бакауова, первый зам. акима Мурат Айтенов - акимом Шымкента вместо Ерлана Айтаханова.

27 января правительство создало Межведомственную комиссию по недопущению возникновения и распространения коронавирусной инфекции на территории РК.

29 января замминистра иностранных дел Ермек Кошербаев был назначен послом в РФ.



3 февраля зам. акима Карагандинской области Алмас Айдаров назначен замминистра иностранных дел.

4 февраля создан Центр анализа и мониторинга социально-экономических реформ как консультативно-совещательный орган при президенте во главе с зам. руководителя АП Сулейменовым.

7 февраля Наурызбай кажы Таганулы стал председателем ДУМК вместо Серикбая кажы Ораза.

7-8 февраля произошли беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области.

8 февраля учреждена юбилейная медаль "Қазақстан Конституциясына 25 жыл".

10 февраля вице-премьер Бердибек Сапарбаев стал акимом Жамбылской области вместо Аскара Мырзахметова, прокурор Акмолинской области Тимур Ташимбаев - зам. секретаря СБ вместо Мурата Баймукашева, зам. начальника Национального университета обороны Каиргельды Есенеев - зав. отделом военной безопасности и обороны СБ.

11 февраля Елбасы провел заседание Совета безопасности. Председатель Федерации профсоюзов Ералы Тугжанов назначен заместителем премьер-министра.

18 февраля экс-председатель Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Ислам Абишев приговорен к 5 годам лишения свободы.

22 февраля Дархан Калетаев назначен послом в Украине вместо Самата Ордабаева.

24 февраля Рустам Журсунов назначен уполномоченным по защите прав предпринимателей вместо Болата Палымбетова.



5 марта Елбасы провел заседание бюро политсовета партии "Нур Отан".

6 марта утверждена Концепция внешней политики РК на 2020–2030 годы.

13 марта Багдат Мусин назначен советником президента по цифровизации и инновационным технологиям, Кайрат Сунтаев - замминистра внутренних дел.

14 марта Мурат Баймукашев назначен председателем Комитета административной полиции МВД.

15 марта президент ввел чрезвычайное положение в стране с 8 часов 16 марта до 7 часов 15 апреля. Образована Госкомиссия по обеспечению режима чрезвычайного положения при президенте (состав: Аскар Мамин - председатель, Галымжан Койшыбаев - секретарь, Асет Исекешев, Алихан Смаилов, Роман Скляр, Ералы Тугжанов, Малик Мурзалин, Гизат Нурдаулетов, Карим Масимов, Аскар Шакиров, Владимир Божко, Калмуханбет Касымов, Нурлан Ермекбаев, Ерлан Тургумбаев, Даурен Абаев, Марат Бекетаев, Елжан Биртанов, Биржан Нурымбетов, Бейбут Атамкулов, Бахыт Султанов, Мухтар Тлеуберди, Руслан Даленов).

16 марта президент подписал указы "О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности" и "О дальнейших мерах по стабилизации экономики". Зам. начальника Генштаба Нурлан Орманбетов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны вместо Нурлана Карбенова.

17 марта Госкомиссия по обеспечению режима ЧП ввела режим карантина в Нур-Султане и Алматы с 19 марта.

28 марта депутат Мажилиса Гульшара Абдыкаликова назначена акимом Кызылординской области вместо арестованного Куанышбека Искакова.



10 апреля президент подписал указ о передислокации Нацбанка из Алматы в Нур-Султан.

14 апреля президент продлил режим чрезвычайного положения до 7 часов 1 мая.

21 апреля президент подписал указ "О некоторых мерах по стабилизации экономики".

24 апреля Елбасы провел заседание СБ.

29 апреля президент продлил действие чрезвычайного положения до 00 часов 11 мая.

30 апреля президент ввел своего помощника по вопросам развития реального сектора экономики (Бозумбаева) в состав Нефтегазового совета при президенте и Совета по горно-металлургической отрасли, геологии и недропользованию по твердым полезным ископаемым при президенте.



2 мая Токаев прекратил полномочия депутата Сената Дариги Назарбаевой.

4 мая Маулен Ашимбаев освобожден от должности первого зам. руководителя Администрации президента и назначен депутатом Сената. В тот же день он был избран председателем Сената. Даурен Абаев назначен первым заместителем руководителя Администрации президента. Аида Балаева освобождена от должности помощника президента – зав. отделом по контролю за рассмотрением обращений АП и назначена министром информации и общественного развития вместо Абаева. Член президиума НПП "Атамекен" Лаззат Рамазанова назначена председателем Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при президенте вместо Гульшары Абдыкаликовой. Президент присвоил воинские и специальные звания. Генерал-лейтенантами стали Мурат Бектанов, Тимур Дандыбаев, Дархан Дильманов, Нурлан Ермекбаев, Султан Камалетдинов, Дастан Сартаев и Карим Масимов.

5 мая Алия Ракишева освобождена от должности советника президента. Президент АО "Центр развития трудовых ресурсов" Тамара Дуйсенова назначена помощником президента – зав. отделом по контролю за рассмотрением обращений АП.

6 мая Алия Ракишева назначена руководителем Аппарата Сената вместо Асланбека Амрина. Сатыбалды Даулеталин избран председателем Федерации профсоюзов.

15 мая вице-министр информации и общественного развития Нургуль Мауберлинова назначена зав. отделом внутренней политики АП вместо Гани Ныгыметова, назначенного зам. акима Северо-Казахстанской области.

18 мая ответственный секретарь Минфина Ерулан Жамаубаев назначен министром финансов вместо Алихана Смаилова, оставшегося первым заместителем премьер-министра.

19 мая зам. акима СКО Руслан Алишев назначен директором РГУ "Служба центральных коммуникаций" при президенте.

25 мая президент подписал распоряжение "О мерах по сокращению расходов в центральных, местных государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора". Зам. зав. отделом внутренней политики АП Болат Мажагулов назначен председателем Комитета по развитию межэтнических отношений МИОР.

27 мая президент создал Госкомиссию по восстановлению экономического роста при президенте (состав: Аскар Мамин - председатель, Алихан Смаилов - зам. председателя, Асет Иргалиев - секретарь, Асет Исекешев, Ерболат Досаев, Роман Скляр, Ералы Тугжанов, Ахметжан Есимов, Тимур Сулейменов, Мадина Абылкасымова, Асхат Аймагамбетов, Бейбут Атамкулов, Елжан Биртанов, Руслан Даленов, Ерулан Жамаубаев, Аскар Жумагалиев, Магзум Мирзагалиев, Нурлан Ногаев, Биржан Нурымбетов, Сапархан Омаров, Бахыт Султанов, Ольга Перепечина, Нуртай Сабильянов, Рустам Журсунов, Кайрат Келимбетов, Аблай Мырзахметов).



3 июня Елбасы провел заседание Совета по управлению ФНБ "Самрук-Казына".

4 июня Назарбаев назначил зам. зав. отделом правоохранительной системы СБ Ерлана Байтукбаева зав. секретариатом СБ вместо Чокана Елшибекова.

5 июня председатель Комитета казначейства Айдын Ашуев назначен ответственным секретарем Министерства финансов.

8 июня Токаев учредил медаль "Халық алғысы" и Почетную грамоту президента.

11 июня Токаев назначил на 12 августа выборы депутатов Сената.

25 июня Алексей Цой назначен министром здравоохранения вместо Елжана Биртанова.

26 июня Данияр Вагапов освобожден от должности зав. государственно-правовым отделом АП и назначен зам. председателя Нацбанка.



3 июля Токаев принял участие в церемонии открытия монумента Елбасы.

9 июля Токаев объявил 13 июля днем общенационального траура в память о гражданах, ставших жертвами пандемии коронавируса.

14 июля Комиссия по контролю за расходованием средств, выделенных из Национального фонда (во главе с председателем Нацбанка) переименована в Комиссию по мониторингу за расходованием средств, выделенных из Национального фонда (во главе с председателем Счетного комитета).

19 июля АО "Международный аэропорт Астана" переименовано в АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев".

14 июля скончался замминистра обороны Бакыт Курманбаев.

20 июля Багдат Мусин освобожден от должности советника президента и назначен первым вице-министром цифрового развития - и.о. министра вместо Аскара Жумагалиева.

30 июля Ерлан Карин назначен помощником президента, Асем Нусупова - ответственным секретарем Министерства здравоохранения вместо Ботагоз Жакселековой.



3 августа Сакен Сарсенов назначен зам. министра внутренних дел.

18 августа первый зам. начальника Генштаба Руслан Шпекбаев назначен зам. министра обороны.

24 августа Мухтар Аюбаев освобожден от должности зам. начальника Службы государственной охраны – командующего Силами особого назначения.

27 августа состоялась встреча Нурсултана Назарбаева и Касым-Жомарта Токаева.

28 августа Нурлан Абдиров назначен депутатом Сената вместо Бектаса Бекназарова, Ардак Ашимбекулы - зам. начальника Службы государственной охраны – командующим Силами особого назначения, Батырбек Байбосынов - и.о. зам. начальника Службы государственной охраны – начальника службы безопасности первого президента вместо Ардака Ашимбекулы. Муслим Алтынбаев освобожден от должности зам. министра обороны.



1 сентября Касым-Жомарт Токаев выступил с Посланием народу Казахстана "Казахстан в новой реальности: время действий". Нурлан Абдиров избран зам. председателя Сената.

2 сентября Багдат Мусин назначен министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

3 сентября Дмитрий Малахов назначен заместителем председателя Агентства по противодействию коррупции вместо Шынгыса Кабдулы.

8 сентября образованы Агентство по стратегическому планированию и реформам и Агентство по защите и развитию конкуренции как гос. органы, непосредственно подчиненные и подотчетные президенту.

9 сентября образовано Министерство по чрезвычайным ситуациям.

11 сентября Юрий Ильин освобожден от должности замминистра внутренних дел и назначен министром по чрезвычайным ситуациям.

14 сентября создан Высший совет по реформам при президенте. Член Коллегии (Министр) Евразийской экономической комиссии Серик Жумангарин назначен председателем Агентства по защите и развитию конкуренции, управляющий Международным финансовым центром "Астана" Кайрат Келимбетов - председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам, Сума Чакрабарти - внештатным советником президента.

16 сентября Елбасы провел заседание СБ.

23 сентября открыто генеральное консульство в Самарканде.

24 сентября вице-министр национальной экономики Мади Такиев назначен зав. отделом социально-экономического мониторинга АП вместо Максата Муханова.

30 сентября Аскар Жумагалиев назначен послом в Нидерландах.



1 октября ответственный секретарь МИД Аркен Утенов и вице-министр национальной экономики Жаслан Мадиев назначены заместителями председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам.

2 октября председатель Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генпрокуратуры Кайрат Жакипбаев назначен зав. государственно-правовым отделом АП. Источник - Номад

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