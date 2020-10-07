Бишкек. "Жапыкеевцы" пытаются захватить Генпрокуратуру и посадить прокурором Жапыкеева

16:14 07.10.2020

7 октября 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА

Сюжет: Беспорядки после выборов

Сторонники Сыймыка Жапыкеева зашли на территорию Генпрокуратуры



В Бишкеке сторонники члена партии "Чон казат" Сыймыка Жапыкеева зашли на территорию Генеральной прокуратуры.



Известно, что сам Жапыкеев также находится здесь. Ворота в надзорный орган закрыты, на территорию запускают только членов политдвижения.



Во дворе Генпрокуратуры находятся более 300 человек. Они хотят провозгласить Сыймыка Жапыкеева генеральным прокурором.