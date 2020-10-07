|Бишкек. "Жапыкеевцы" пытаются захватить Генпрокуратуру и посадить прокурором Жапыкеева
16:14 07.10.2020
7 октября 2020, Бишкек - Аида ДЖУМАШОВА
Сюжет: Беспорядки после выборов
Сторонники Сыймыка Жапыкеева зашли на территорию Генпрокуратуры
В Бишкеке сторонники члена партии "Чон казат" Сыймыка Жапыкеева зашли на территорию Генеральной прокуратуры.
Известно, что сам Жапыкеев также находится здесь. Ворота в надзорный орган закрыты, на территорию запускают только членов политдвижения.
Во дворе Генпрокуратуры находятся более 300 человек. Они хотят провозгласить Сыймыка Жапыкеева генеральным прокурором.