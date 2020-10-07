Узб-пограничники схватили в реке бежавших к ним членов кыргызского клана Матраимовых

16:53 07.10.2020

Тилека Матраимова и его родственников задержали на границе с Узбекистаном



По предварительным данным, кыргызстанцы незаконно пересекли границу через реку. Их задержали узбекские пограничники.



БИШКЕК, 7 окт - Sputnik. Тилека Матраимова и нескольких его родственников задержали при незаконном пересечении кыргызско-узбекской границы, сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.



По предварительным данным, 6 октября они незаконно пересекли границу через реку и были задержаны пограничниками Узбекистана. Сейчас ведутся переговоры о передаче Матраимовых кыргызской стороне.



Брат бывшего замглавы ГТС Раимбека Матраимова, Тилек, был акимом Кара-Сууйского района Ошской области. Вчера он покинул пост.