 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 07.10.2020
20:05  Прибывший из Турции матерый трайбо-обормот Мырзакматов заявил, что "берет под свой контроль" 3 южные области
19:53  Чем закончится многовластие в Кыргызстане? - А.Ажиев
17:10  В Бишкеке самоучредился еще и "Народный координационный совет", который провозгласил себя верховной властью (их "президент" - 30-летний Токтогазиев)
16:53  Узб-пограничники схватили в реке бежавших к ним членов кыргызского клана Матраимовых
16:14  Бишкек. "Жапыкеевцы" пытаются захватить Генпрокуратуру и посадить прокурором Жапыкеева
15:51  Администрация президента Токаева: исторический очерк. Часть 4. Карантинное, - Д.Ашимбаев
15:50  Франция не хочет возвращать награбленные в колониях сокровища культуры и искусства, - Liberation

15:45  Кум-Добо. Демократия по-кыргызски. Акима и участкового побили и привязали к дереву
08:57  Российский Газпром полностью прекратил покупки газа в Узбекистане, нарастив их в Туркменистане
08:26  Безвластие в Кыргызстане. Политики бросили страну и бьются за должности, - А.Оторбаева
08:22  Третья киргизская революция: Почему взбунтовалась республика, кому это выгодно и чего ждать дальше, - В.Ворсобин
08:09  Бунт проигравших. Киргизию занесло на перевороте, - "Къ"
08:04  Д.Ашимбаев: Казахстанский госаппарат имеет две постоянно меняющихся стадии - расширение и сжатие
07:55  Пекин готовит население к войне с Америкой из-за Тайваня, - В.Скосырев
07:54  Власть в Киргизии делят "Комиссар Каттани" и бунтовщики, - В.Панфилова
07:48  Анархия в Киргизии: Штурм Белого дома как национальная забава, - Д.Кокко
07:42  АрмАрмия уверяет, что удерживает Джабраил отбивая все атаки противника
07:31  В Казахстане запретили дарить подарки госслужащим и членам их семей. Токаев смешит народ по-полной
07:24  В Бишкеке снова сменился мэр. Обязанности будет выполнять Алмаз Бакетаев
07:20  Способны ли государственные власти США обуздать цифровых монстров? - В.Катасонов
00:19  Нетуристическая Мекка. Биография самого запретного города (новая книга М.Кичи)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Узбекистан   | 
Узб-пограничники схватили в реке бежавших к ним членов кыргызского клана Матраимовых
16:53 07.10.2020

Тилека Матраимова и его родственников задержали на границе с Узбекистаном

По предварительным данным, кыргызстанцы незаконно пересекли границу через реку. Их задержали узбекские пограничники.

БИШКЕК, 7 окт - Sputnik. Тилека Матраимова и нескольких его родственников задержали при незаконном пересечении кыргызско-узбекской границы, сообщила пресс-служба Госкомитета национальной безопасности.

По предварительным данным, 6 октября они незаконно пересекли границу через реку и были задержаны пограничниками Узбекистана. Сейчас ведутся переговоры о передаче Матраимовых кыргызской стороне.

Брат бывшего замглавы ГТС Раимбека Матраимова, Тилек, был акимом Кара-Сууйского района Ошской области. Вчера он покинул пост.

Источник - ru.sputnik.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1602078780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года №427
- Указ Президента Республики Казахстан от 5 октября 2020 года №428
- А. Мамин: насыщение внутреннего рынка отечественным продовольствием - стратегическая задача Правительства
- Депутаты займутся разработкой законопроекта по поддержке социального предпринимательства
- Администрация президента Токаева: исторический очерк. Часть 4. Карантинное
- Правительство приняло Комплексный план развития фармацевтической промышленности до 2025 г.
- В работе депутатов Мажилиса десятки актуальных законопроектов
- Кадровые перестановки
- У кого аппарат больше?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  