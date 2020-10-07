Власть в Киргизии захватывают мародеры, - Е.Погребняк

20:11 07.10.2020 Больше всего сейчас довольны те, кому удалось награбить 7 октября 2020, Евгений Погребняк

Переворот в Киргизии наглядно показал, что происходит в государстве при полном параличе власти. В стране теперь два премьера, два мэра столицы, два координационных совета и прочее. В регионах криминал грабит и занимает промышленные предприятия. Больше всего удивляется прозападно настроенная молодежь, которая сначала радовалась митингам и протестам.



Вторник в Киргизии был полон уличных дискуссий о том, кто станет премьер-министром страны и кто в принципе получит власть. Сразу после переворота политические тяжеловесы страны (в основном те, кто три дня назад проиграли парламентские выборы) объявили о создании координационного совета.



По представлению этого совета, премьер-министром страны был назначен Садыр Жапаров, еще несколько дней назад находившийся в заключении. Он был отпущен, потому что силовики испугались угроз протестующей толпы. Жапаров являлся одним из лидеров партии "Ата-Журт", отбывал срок по нескольким тяжким статьям. Редкий случай, когда человек из тюремной камеры за неполные сутки проделал пусть до кабинета главы правительства.



Это назначение вызвало вал возмущения у другой части оппозиции, в первую очередь молодежи. Противники Жапарова попытались сорвать процесс голосования в отеле "Достук", где собрались депутаты в виду разгрома Белого дома (здания, где находятся парламент и президент Киргизии). Внутрь их не пустили, но избранному без кворума премьеру пришлось украдкой сбегать из здания.



"В Киргизии началось концептуальное противостояние. - сказал газете ВЗГЛЯД эксперт из Киргизии Марс Сариев. - После переворота или революции создали координационный совет, куда вошли маститые политики, они хотят вернуться в конституционное русло путем избрания Садара Жапарова законным премьер-министром. Эта группа, скорее всего, имеет контакты с президентом Жээнбековым и пытается с ним договориться. Однако появился и новый координационный совет, куда вошли молодые реформаторы, которые требуют люстрировать всех прежних политиков и не признают Жапарова премьером".



Киргизии предстоит пережить тяжелые времена

И действительно – часть революционеров создала свой координационных совет, названный "молодежным". Во время заседания этого совета (путем проведения митинга на площади) избрали еще одного "премьер-министра" - Тилека Токтогазиева. В данный момент он пытается доказать, что именно он настоящий премьер и готов взять ответственность за формирование кабинета министров. Легитимность же Садыра Жапарова, и без того сомнительная, упала еще больше после заявления нового спикера парламента страны о том, что голосование в "Достуке" было предварительным, что депутатов не так поняли и что нужно еще одно голосование.

Удивительно, но вот уже более суток ничего не известно о судьбе и политической линии президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова. Единственное заявление, которое было выпущено от его имени за последнее время – поздравление с днем рождения в адрес президента России Владимира Путина. Однако на данный момент президент Жээнбеков остается едва ли не единственным полностью легитимным руководителем страны – и главное, он должен своим указом одобрить все новые назначения. Похоже, что сейчас все эти процедуры мало кого волнуют. Новоявленные киргизские революционеры не воспринимают президента Жээнбекова всерьез и больше заняты борьбой друг с другом.



Погромы и захваты



Пока политики делили власть, прагматичные молодые люди пошли проверенным путем – грабить и громить столицу, как это было в прошлые два переворота в Киргизии. Однако, в этот раз жители Бишкека, наученные горьким опытом и надеясь на защиту милиции, стали самоорганизовываться в народные дружины. Они буквально ходили вслед за толпами мародеров и не давали им грабить магазины. Всех не уберегли, но ущерб оказался минимален.



К сожалению, не удалось защитить Фонд медицинского страхования Киргизии. Мародеры разбили мебель и вынесли оттуда компьютеры с личными данными пациентов, что приведет к печальным последствиям, даже если бы не было коронавируса. Медикам же ничего не остается, как лечить раненых митингующих, которых набралось уже более семисот человек.



Хороший пример отпора захватчикам показали сотрудники государственного сотового оператора MegaCom. Туда вломились несколько мужчин, один объявил себя новым главой компании, ссылаясь на назначение от новых властей (и не предъявляя никаких документов). После некоторых колебаний сотрудники при помощи дружинников выгнали новоявленного директора. Похожая ситуация произошла и с некоторыми другими крупными компаниями.



Хуже всего пришлось горнодобывающим комбинатам в отдаленных регионах страны. Их осадили толпы людей, в основном местных жителей при поддержке криминала, и причина в целом понятна – это самые богатые предприятия в своей местности, там есть дорогая техника и даже наличные.



Первым пострадал золоторудный рудник "Джеруй". Он известен, например, тем, что в прошлом году на переговорах с Жээнбековым Владимир Путин заявил, что в разработку месторождения российский инвестор планирует вложить в развитие предприятия 600 млн долларов. Склады на "Джейруе" были разграблены и подожжены, но добывающие мощности остались нетронуты. Похожую судьбу испытали многие другие предприятия по добыче золота, их захватывали и отбивали назад сотрудники частной охраны и самого предприятия. Милиция пока предпочитает не вмешиваться. Данные предприятия принадлежат в том числе иностранному капиталу из России, Китая и Казахстана.



Опасным выглядит захват угольных месторождений "Кара-Кече", которые добывают топливо для работы Бишкекской ТЭЦ. Без этого угля ставится под угрозу отопление столицы в зимний период. Представители компании владельца "Кара-Кече" так прокомментировали случившееся: "По имеющейся информации, нападение и захват месторождения организовал криминальный авторитет М. Кадыркулов по кличке Саяк. Нападавшими были отобраны у работников кассы филиала денежные средства и выручка от реализации угольной продукции в сумме более полумиллиона сомов".



Происходящее выглядит как полное исчезновение государственной власти, в результате чего криминал чувствует безнаказанность.



"Если в столице благодаря дружинникам удалось навести определенный порядок, то в регионах все по-другому. – говорит Марс Сариев. - Дружинников там не оказалось, а милиция не может восстановить структуру управления, местные органы власти тоже парализованы. В результате на сцену выходят различные ОПГ, которые в этих условиях становятся реальной силой, в том числе политической. Они перехватывает все прибыльные отрасли и пытаются поставить своих людей на высокие должности. Думаю, в ближайшие дни там все же удастся навести порядок, но многое зависит от переговоров с президентом. И от того, готовы ли политические силы Киргизии к компромиссу ради сохранения стабильности".



Большой передел



В условиях безвластия главной силой является агрессивная толпа на улице. У кого больше бойцов, у того и больше шансов для проталкивания своего представителя на высокую и хлебную должность. Например, прокуратура Киргизии прямо в данный момент все еще пытается отбиться от очередного претендента на должность Генпрокурора. Сторонники партии "Чон казат" собрались во дворе учреждения и требуют назначить генпрокурором своего лидера Сыймыка Жапыкеева. Сотрудники прокуратуры в ответ уговаривают собравшихся не уничтожать государственное имущество.



С мэром Бишкека ситуация еще запутанней. Глава администрации столицы Киргизии написал заявления о добровольном уходе с поста. Назначенный толпой "народный мэр" вынужден вести борьбу с другим "народным мэром". При этом подтянулись сторонники прежнего мэра и требуют вернуть все как было. Пока найден компромисс, временным и.о. градоначальника стал один из вице-мэров.



В городе Ош, втором по значимости в стране, продолжаются митинги на главной площади. Городской парламент единогласно проголосовал за отставку мэра (вынес вотум недоверия). Однако отстраненный градоночальник собрал на площади своих сторонников, объявил решение депутатов нелегитимным и потребовал от "народного мэра" убираться из его кабинета.



Тем временем в Киргизию вернулся Мелис Мырзакматов - бывший мэр города Ош, который в 2014 году бежал из страны из-за заведенного на него уголовного дела. Находящийся в розыске Мырзакматов сразу приехал на площадь и стал выступать перед своими сторонниками. Есть большая вероятность, что он разгонит прежних мэров и вернется на свою старую должность.



Губернатором же в самую густонаселенную Ошскую область, как сообщается, назначили Алмамбета Анапияева (документов об этом пока никто не видел), он является братом убитого в Москве криминального авторитета. Анапияевов шел на эти выборы от партии "Мекеним Кыргызстан" (партия набрала 24% голосов) и стал бы депутатом, но судьба распорядилась иначе. Не так давно изгнанный старый губернатор снова пытается вернутся на свое место, при этом появился еще один претендент.



Как говорят эксперты, подобная вакханалия будет продолжаться до тех пор, пока силовые ведомства Киргизии не примут решение о том, кому они должны подчиняться. Новую власть должен назначить парламент страны (Жогорку Кенеш), а собрать кворум из депутатов будет очень большой проблемой. Например, депутат Ирина Кармушкина, активная сторонница событий 5-6 октября, не смогла прийти на работу: "В здание Жогорку Кенеш какие-то чьи-то мужчины в красных повязках меня не пустили, сказали, "что депутаты уже не власть - это мы власть!" Ругаются и ждут коменданта, которого никто не знает, где искать".



Население же страны, судя по высказываниям в социальных сетях, в шоке от происходящего и в полном разочаровании от работы государственных институтов. А больше всего разочарована молодежь, среди которой сильны прозападные настроения – эти люди полагали, что революция принесет обновление власти, и совершенно не рассчитывала на хаос, грабежи и насильственное занятие властных должностей освобожденными из тюрьмы политиками.



В соцсетях вначале очень приветствовали митинги за отмену результатов выборов. Например, звучали такие фразы: "Очень вдохновляющие речи и выступления там звучат. Очень нравится, что менты не разгоняют протест, хотя ожидал этого с самого начала митингов". Спустя сутки этот же пользователь написал: "Э, что за фигня с координационным советом и Садыром Жапаровым в премьеры?" И наконец, финальное сообщение выглядело так: "Протест, разгон, стычки, захват Белого дома, но на сцене все те же. Сплошное разочарование, хотя было так прекрасно и хорошо с утра". Источник - vz.ru

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