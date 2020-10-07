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Власть в Киргизии сметена как картонный домик, - Ален Барлюэ
20:25 07.10.2020

7 октября 2020 г.
Ален Барлюэ | Le Figaro
Премьер-министр Киргизии сметен послевыборным кризисом
"(...) Через два дня после парламентских выборов, объявленных оппозицией сфальсифицированными, во вторник в Киргизии царили беспорядки. Оппозиция объявила о том, что она захватила несколько ключевых официальных зданий в столице страны Бишкеке, где президент Сооронбай Жээнбеков, находящийся у власти с 2017 года, заявил о государственном перевороте. После ночи беспорядков центр столицы был завален мусором, а главное правительственное здание, получившее название Белый дом, за ночь было частично сожжено. По данным властей, в результате столкновений между оппозиционерами и сотрудниками правоохранительных органов один человек погиб и 590 человек получили ранения", - пишет Le Figaro.

"Киргизия - гористая бывшая советская республика площадью 200 000 км2 (с населением 6 млн жителей), расположенная между Казахстаном, Таджикистаном, Узбекистаном и Китаем, с учетом своего географического положения, она является объектом стратегического соперничества между Москвой, Пекином и Вашингтоном. Соединенные Штаты давно рассчитывают на эту платформу для транзита своих войск и материалов в Афганистан. В этой традиционно близкой к Москве стране находится российская авиабаза и крупное золоторудное месторождение, контролируемое Канадой. Сильная склонность к политической нестабильности периодически возвращает Бишкек в центр политического внимания: за последние 15 лет в результате народных восстаний там были свергнуты два лидера государства", - комментирует автор статьи Ален Барлюэ.

"Воскресные выборы, на которых победили две партии, близкие к власти и призывающие к более тесным связям с Россией, по мнению оппозиции и международных наблюдателей, были отмечены массовыми манипуляциями. Разъяренные оппозиционеры ворвались в здание Государственного комитета общественной безопасности и освободили бывшего президента Алмазбека Атамбаева, который в этом году приговорен к тяжелому тюремному заключению по обвинению в коррупции после того, как он вступил в конфликт с нынешним президентом Жээнбековым", - говорится в статье.

"Во вторник в Бишкеке по-прежнему царила неопределенность относительно того, кто на самом деле обладает властью. В то время как глава государства утверждал, что он все еще на своем месте, протестующие заявляли, что они произвели несколько назначений, в частности, назначили нового министра внутренних дел и освободили деятелей, посаженных за решетку нынешней властью, среди них бывший премьер-министр страны Сапар Исаков. Несколько представителей оппозиции, в том числе бывший премьер-министр и несколько лидеров партий, также сформировали "координационный совет", нацеленный на то, чтобы восстановить стабильность и "вернуть верховенство закона". Власти, со своей стороны, через избирательную комиссию объявили об отмене спорных результатов парламентских выборов. В конце дня российское агентство РИА объявило об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова", - отмечает журналист.

"(...) Сторонники власти объединились в южном городе Ош, оплоте президента Жээнбекова, откуда его брат Асылбек Жээбеков во вторник призывал к "порядку и единству", - резюмирует Le Figaro.

Источник: Le Figaro

Источник - инопресса
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