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|Белорусскую "президентшу" Свету объявили в розыск в России
20:42 07.10.2020
Светлану Тихановскую объявили в розыск в России
Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская оказалась в российской базе данных разыскиваемых лиц. На сайте ведомства сказано, что основанием для розыска значится следующее: "Разыскивается по статье УК".
В Белоруссии Тихановскую обвиняют по 361-й статье местного УК о призывах к действиям, "направленным на причинение вреда национальной безопасности". В случае признания ее виновной наказание составит до 5 лет лишения свободы. Вскоре после президентских выборов оппозиционерка покинула родину и остается в Европе.
При этом позднее источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что Тихановская в розыск не объявлялась. Источник "Интерфакса" заявил агентству, что уголовное дело в России против Тихановской не заводили. Он пояснил, что внесение ее в базу розыска МВД РФ является техническим аспектом взаимодействия Союзных государств.
Официальные комментарии МВД пока не поступали.