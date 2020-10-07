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Белорусскую "президентшу" Свету объявили в розыск в России
20:42 07.10.2020

Светлану Тихановскую объявили в розыск в России

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская оказалась в российской базе данных разыскиваемых лиц. На сайте ведомства сказано, что основанием для розыска значится следующее: "Разыскивается по статье УК".

В Белоруссии Тихановскую обвиняют по 361-й статье местного УК о призывах к действиям, "направленным на причинение вреда национальной безопасности". В случае признания ее виновной наказание составит до 5 лет лишения свободы. Вскоре после президентских выборов оппозиционерка покинула родину и остается в Европе.

При этом позднее источник в правоохранительных органах заявил ТАСС, что Тихановская в розыск не объявлялась. Источник "Интерфакса" заявил агентству, что уголовное дело в России против Тихановской не заводили. Он пояснил, что внесение ее в базу розыска МВД РФ является техническим аспектом взаимодействия Союзных государств.

Официальные комментарии МВД пока не поступали.

Источник - mk.ru
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