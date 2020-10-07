США-Китай: Больной здорового не разумеет, - М.Морозов

21:13 07.10.2020

США-Китай: Больной здорового не разумеет

В борьбе с ковидом побеждают не только деньги и технологии, а организация общества



Михаил Морозов



3 октября Председатель КНР Си Цзиньпин в специальной телеграмме пожелал скорейшего выздоровления президенту США Дональду Трампу и его супруге Мелании, зараженным коронавирусом. Вряд ли китайский лидер имел какие-то задние мысли, отправляя это послание, но намек лежит на поверхности. Руководитель Китая, страны, практически избавившейся от инфекции, в лице президента США желает выздоровления всей американской нации, пораженной болезнью. Трамп в ответ отмалчивается, следуя логике предвыборной борьбы, которую он не может остановить даже из-за болезни.



Как мы знаем Соединенные Штаты так и не смогли подобрать противоядие к новой напасти, и на сегодняшний день больше всех на планете страдают от новой коронавирусной инфекции. К 5 октября 2020 года в США зафиксировано 7 646 516 случаев заражения Covid-19. За последние сутки их число выросло на 19 722 человека. Хотя по некоторым данным, это число можно умножать на 2. Общее число смертей от заразы в США - 214 707 человек. Только за один день, 5 октября умерли 216 человек. В настоящий момент в активной фазе болезни находятся 2 568 518 человек, из них 14 202 в критическом состоянии.



А что же происходит на этом фоне в Китае? Судите сами. На 5 октября 2020 с начала эпидемии (декабрь 2019 года) там зафиксировано всего лишь 85 470 случаев заражения коронавирусом Covid-19 (в России - 1 225 889). Это при том, что население КНР в 10 раз превышает российское и в 5 раз американское.



За последние сутки число зараженных китайцев выросло лишь на 20 человек. А общее число смертей от коронавирусной инфекции в Китае составляет 4 634 человека (в России - 21 475). 5 октября в Китае не зафиксировано ни одного смертельного случая в результате "болезни века" (в России - 117). В активной фазе болезни в КНР находятся 208 человек, из них всего 2 в критическом состоянии. В России соответственно эти показатели таковы - 222 090 человек, из них - 2 300 в критическом состоянии. Разница в тысячи раз, и это при том, что Китай - густонаселенная страна, с большим числом городов десятимиллионников и миллионников. С США сравнение вообще неуместно.



И что же? Мало кто за пределами Китая готов признать, что в этой смертельной схватке с новым врагом человечества побеждают не только высокие технологии, система здравоохранения, но и особая организация общества. Как ни крути, социалистическая политическая система.



Даже в России, не говоря уже о США и Европе, власти не могут убедить население выполнять элементарные требования гигиены и противоэпидимиологические нормы. В отличие от "цивилизованных" стран древний Китай легко надел медицинские маски и носит их, даже когда инфекция находится на минимальном уровне. На борьбу с пандемией китайские власти мобилизовали колоссальные ресурсы, десятки тысяч медиков, специалистов. Сотни тысяч волонтеров помогают справиться с болезнью и "поддерживать гигиену". Но главное - дисциплина, коллективные формы противостояния напасти.



Китай реализовал масштабную программу помощи другим странам. 34 группы медицинских экспертов из Китая были направлены в 32 страны для борьбы с коронавирусом. 283 партии противоэпидемических средств помощи были предоставлены безвозмездно 150 странам. Китай экспортирует противоэпидемические средства в более чем 200 стран и регионов. Одна только программа помощи Китая в рамках взаимодействия Юг-Юг (развивающиеся страны) превысила 400 млрд китайских юаней (4 трлн рублей).



Сейчас Китай завершает испытания собственных вакцин против коронавируса и готовится развернуть их производство. Далее последуют программы помощи в вакцинации и продажа всему миру.



Как это не звучит может быть жестко, в этой смертельной схватке Китай выходит однозначным победителем. Но в послании Си Цзиньпина Трампу нет ни намека на бахвальство или злорадство. Наоборот, Китай призывает весь мир прекратить междоусобицы (с такой инициативой выступила КНР в ООН) и сосредоточить все силы на борьбе с коронавирусом. Казалось бы, после разнузданных нападок Трампа на Китай и развязанной торговой войны, лидер КНР мог бы и промолчать по поводу болезни президента США в надежде, что тот после выборов покинет свой пост и уступит место более сговорчивому представителю демократической партии. Но китайское великодушие, а может быть, и здравый смысл берет верх. В Пекине следуют тем принципам, которые вряд ли способны понять и оценить в Вашингтоне.